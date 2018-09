Calviño avisa de posibles sanciones para España por el retraso de Rajoy en trasponer directivas europeas

Por ello, ha instado a los grupos a facilitar al Gobierno la rápida trasposición de estas directivas, tanto en la convalidación en la Cámara Baja de los decretos leyes con los que se plasmen estas normas europeas como en la tramitación acelerada de aquellos que se tramiten como proyecto de ley.

En este sentido, ha mostrado su predisposición a negociar con la oposición la trasposición de varias directivas europeas, entre ellas la de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que serán tramitadas como proyecto de ley para poder ser enmendadas por los grupos, pero a cambio ha reclamado que su aprobación definitiva esté lista antes de final de año.

Concretamente, se trata de las directivas dedicadas a la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores en situaciones de movilidad, los requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y la ya citada de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, todas ellas plasmadas en un decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 31 de agosto.

Calviño ha advertido de que la Comisión Europea ha endurecido el procedimiento para sancionar a países incumplidores, ya que el proceso no acabaría una vez culminada la trasposición, sino que el retraso acabaría sancionándose una vez interpuesta la demanda. "Con toda la seguridad nos va a imponer una multa en caso de llegar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", ha explicado.

Respecto a la trasposición dedicada a la prevención del blanqueo de capitales, la ministra ha destacado que reduce el pago en efectivo a partir del cual el comerciante debe cumplir con sus obligaciones de información y establece diligencia reforzada a entidades financieras en sus relaciones con operadores en países incluidos en la lista negra de la Unión Europea, así como un procedimiento de denuncia anónima para amparar potenciales 'whistleblowers'.

Respecto a los derechos a los planes de pensiones privados en la movilidad de trabajadores, ha destacado que estos contarán con condiciones más favorables, al favorecer su consolidación en caso de cese de la relación laboral. Además, se regula la información a los trabajadores.

Concretamente, se establece que la edad mínima que se exija para acceder a estos derechos no puede superar los 21 años y que el periodo de antigüedad mínimo para consolidar los derechos en la empresa no puede sobrepasar los tres años.

23 PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN ABIERTOS

Los retrasos en las trasposiciones han protagonizado buena parte del debate parlamentario. La diputada del PSOE Esther Peña Camarero ha señalado que en el primer semestre del año España recibió 19 avisos y tres denuncias. Actualmente, de las 72 directivas pendientes por trasponer, 26 ya van fuera de plazo y todas ellas, menos tres tienen ya un procedimiento de infracción abierto, ha dicho.

Por su parte, el portavoz presupuestario de Ciudadanos, Vicente Ten Oliver, ha criticado que España tarde de media 12 meses más que el resto de países en trasladar las normas europeas al ordenamiento jurídico nacional y que el país concentre el 70% de las sanciones por estos retrasos.

Esto ha supuesto 54 millones y una amenaza más de 95 millones por el retraso en la regulación hipotecaria. "Quizás no les parezca importante, pero supone diez años de gastos de personal de sus señorías", ha ejemplificado.

En todo caso, la formación naranja ha avanzado su apoyo a la convalidación del decreto ley, en una postura que también ha anticipado Unidos Podemos, PDeCAT, PNV y Foro Asturias, formaciones que han agradecido la voluntad del Ejecutivo de tramitar la iniciativa como proyecto de ley para así poder enmendarlo.

PODEMOS CUESTIONA DERECHOS DE MOVILIDAD SEGÚN LA OCUPACIÓN

En este sentido, Unidos Podemos ha cuestionado la decisión del Gobierno de separar la trasposición de la directiva sobre la movilidad de trabajadores en función de su dedicación, entre la regulación dedicada al fomento del emprendimiento y a la Ley de Extranjería.

"¿Vamos a regular la entrada y permanencia en base a la actividad que estas personas van a desarrollar?", se ha preguntado la diputada de Equo Rosa Martínez, criticando "una política migratoria selectiva, basada en criterios de excelencia y no en derechos humanos".

"¿Qué hace que unas personas sean más merecedoras que otras de tener facilidades para permanecer y trabajar en nuestro país?. ¿Qué es más valioso? ¿Un ingeniero desarrollando armas inteligentes, o una cuidadora que ayuda a las familias con sus personas dependientes?", ha cuestionado, lamentando que el Gobierno no aprovechara el margen para incluir en la directiva derechos de movilidad a personas de intercambio en proyectos educativos, de voluntariado y 'au pair'.

PAGO A INDEPENDENTISTAS

Por parte del PP, su diputada Susana López Ares ha cargado contra las críticas de Calviño al retraso en las trasposiciones, cuestionando el trabajo efectivo del Gobierno, ya que se basa en leyes impulsadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Asimismo, ha cuestionado las intenciones del Gobierno al retrasar, hasta el 2 de octubre de 2020, la implantación de la Administración electrónica en lo referido a las previsiones de registro electrónico de apoderamiento, el registro electrónico, de empleados públicos habilitados, y el punto de acceso a la administración y archivo electrónico.

En este sentido, se ha preguntado si este retraso no es "un pago a sus socios de Gobierno" independentistas, y así facilitar que "el Gobierno catalán cree una administración paralela, como ya lo intentaron hacer en el pasado".

"No porque seamos desconfiados, sino porque no olvidamos lo que dicen continuamente sus socios del Gobierno", ha explicado, señalando que el portavoz de ERC, Joan Tardá, advirtió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si no profundizaba en el autogobierno de Cataluña eso será "su tumba política".