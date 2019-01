Calviño responde a Botín que "si algo está haciendo el Gobierno es ortodoxia fiscal"

"Me sorprende que se ponga el foco en este elemento, porque la semana pasada en Davos, en una sesión que no fue pública, la presidenta del Banco Santander apoyó bastante algunas de las iniciativas impositivas de nuestro Gobierno. En general el mensaje que yo recibo no es ese negativo, ni de ella ni del mundo empresarial en general", ha manifestado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

"Si algo está haciendo este Gobierno es ortodoxia fiscal, porque uno de los desequilibrios más importantes que hemos heredado es la alta deuda pública sobre el PIB, que llegó al 100% en 2014 y ha bajado muy poquito desde entonces", ha explicado la ministra, quien ha subrayado la intención del Gobierno de acelerar la reducción de esta variable, objetivo para el que, según ha reconocido, "no hay varitas mágicas, o se recorta el gasto o aumentan los ingresos, y en España prácticamente no tenemos margen de reducción de las grandes partidas de gasto público".

Así, ha recordado que la gran mayoría del gasto público español, entre un 60 y 70%, es gasto social, en educación, sanidad o políticas sociales, "y si hay algo en lo que los ciudadanos están de acuerdo es que tenemos que tener una política social más ambiciosa. Por eso, en la reducción del gasto público no es que tengamos ahí un margen de actuación muy amplio", ha asumido.

Para Calviño, lo que hay que ver es si España puede tener un sistema impositivo con más solidez en la recaudación y que sea más justo, "y en eso estamos y esto es perfectamente ortodoxo desde el punto de vista fiscal".