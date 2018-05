La CUP quiere políticas sociales para que los trabajadores apoyen la independencia

En declaraciones en la manifestación de la Marxa per la Dignitat por el 1 de Mayo, ha defendido que la República catalana es una perspectiva de futuro para que haya una "vida digna", que la clase trabajadora debe apoyarla, y que lo hará cuando haya políticas sociales que respondan a sus necesidades.

"No hay futuro en la realidad del Estado español y no hay futuro si no rompemos con las políticas de la Troika", ha advertido, y ha criticado los efectos negativos del capitalismo.

Por su parte, la diputada Maria Sirvent ha afirmado que las mujeres sufren más precariedad laboral porque están "doblemente explotadas", y lo ha ejemplificado asegurando que hay una brecha salarial y que el 20% de las mujeres están por debajo del umbral de pobreza.

Además, ha alertado de que el Estado de las autonomías solo permite "la gestión de la miseria y las migajas", y de que se debe superar el marco autonómico para mejorar las condiciones de vida de los catalanes.