CS CRITICA LA TIBIEZA DE COLAU CON LOS 'ANTITURISMO' AFINES A SUS "SOCIOS"

Ciudadanos criticó este sábado la tibieza de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la hora de condenar los ataques al turismo en Cataluña por parte de organizaciones vinculadas a la CUP y lamentó que los minimice al ser responsabilidad de sus socios de gobierno.

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid César Zafra lamentó el comportamiento de Colau en declaraciones a los medios de comunicación en su sede nacional.

“Seguramente Colau dice que son hechos puntuales porque los hacen sus socios, y no puede tirar de las orejas a quien ha estado con ella tantos años en manifestaciones”, dijo.

Zafra lamentó, además, la situación política que atraviesa Cataluña con un referéndum de independencia anunciado para el 1 de octubre y culpó en gran medida a los dos grandes partidos de España. “Es una pena que PSOE y PP se hayan dado cuenta ahora de la situación que se vive en Cataluña por el independentismo”.

Además, censuró a ambas formaciones “por no tratar la situación de Cataluña con la debida seriedad en su momento”. “El PP la ha abandonado y ha preferido no hablar de ella durante todos estos años de problema con los independentistas; y el PSOE unos días está a favor y otros días está en contra”, añadió.

No obstante, Zafra apuntó que la formación naranja de Ciudadanos “siempre tenderá la mano a los partidos constitucionalistas para intentar mantener la unidad de España”.

