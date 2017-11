NADAL CRITICA QUE PODEMOS QUIERA HACER “POLÍTICA VERDE” Y ACUSE AL GOBIERNO DE QUE SUBE EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, criticó hoy que Podemos quiera hacer "política muy verde" por un lado y por otro lado acuse al Gobierno de que sube el precio de la electricidad.

Así lo indicó durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde remarcó que “si hay un Gobierno que tiene en cuenta que lo más importante del sistema energético es el precio somos nosotros y no las propuestas que ustedes ponen”.

En este sentido, indicó que cerrando las centrales de carbón, como propone Podemos, “en las puntas de invierno” crecería un 15% el precio, y “a vosotros eso os da igual, pero lo pagarían todos los consumidores, con vulnerabilidad o sin ella”.

Además, cerrando las centrales nucleares, como propone también Podemos, subiría un 25% el precio, pero reiteró que “eso a vosotros os da igual”, porque “lo que quieren es hacer política muy verde y por otro lado acusar al Gobierno de que sube el precio”.

A este respecto, el responsable del Ministerio aseguró que “siempre haremos una política en favor del consumidor, ya sea industrial o doméstica”.

DEMAGOGIA

Ante la alusión de la diputada de Podemos Ione Belarra a una señora con un 68% de discapacidad reconocida, que vive enganchada a una máquina de oxígeno y que “este verano ha tenido que chupar cubitos de hielo para refrescarse porque no podía pagar la electricidad para tener aire acondicionado”, Nadal le pidió que no haga demagogia.

El ministro manifestó que cuando los partidos aportaron sus propuestas para el bono social, “el único que no hablaba de discapacidad era Podemos, y ahora me viene con un problema de una persona con discapacidad”.

Por tanto, Nadal criticó que Belarra usase “un caso que todos lamentamos para hacer política”, porque, según afirmó, “eso no es una manera decente de hacer política”. “La política se hace pensando en el interés general”, concluyó.

