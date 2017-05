UGT PIDE SUBIR LA BASE MÁXIMA UN 8% Y UNA COTIZACIÓN MÍNIMA PARA LOS CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL DE JORNADA REDUCIDA

Google Plus

La UGT planteó este domingo una serie de medidas para incrementar los ingresos de la Seguridad Social, entre las que se encuentra subir la base máxima de cotización un 8% y establecer una cotización mínima para los contratos a tiempo parcial de jornada reducida.

En un comunicado, el sindicato criticó que los Presupuestos de la Seguridad Social para este año son “poco creíbles en los ingresos y continuistas con los recortes” y “enmascaran unas previsiones de ingresos difíciles de alcanzar” a la vista de las liquidaciones de anteriores ejercicios.

Según UGT, el Gobierno utiliza los datos de liquidación del ejercicio 2016 para afirmar que los ingresos por cotizaciones sociales crecerán por encima del 6,6% en 2017, en lugar de comparar con el Presupuesto inicial.

En este caso, los ingresos por cotizaciones presupuestados para 2017 son inferiores en casi 10.000 millones de euros a los que se preveía ingresar en el “inflado” Presupuesto de 2016.

Por ello, el sindicato consideró necesarias medidas adicionales que incrementen los ingresos por cotizaciones, como es subir la base máxima de cotización un 8% o establecer una cotización mínima para los contratos a tiempo parcial de jornadas reducidas.

TRANSFERENCIAS DEL ESTADO

También, planteó recuperar la regulación anterior al cambio de 2012 en relación a la cotización de los desempleados para que, los que tengan más de 52 años y acrediten requisitos para acceder a la pensión de jubilación, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cotice por una base equivalente al 125% de la base mínima.

Del mismo modo, reclamó que las transferencias del Estado en los Presupuestos para este año tengan en cuenta las que no se efectuaron el año pasado, y consideró que estas deberían financiar los déficits de los regímenes y sistemas especiales de la Seguridad Social.

En lo que respecta a los gastos, el sindicato criticó que el Gobierno también compare la liquidación de 2016 con lo presupuestado en 2017 y trate de “enmascarar” de esta forma el “fuerte” crecimiento del gasto en incapacidad temporal.

ENDEUDAMIENTO DEL SISTEMA

Para las pensiones, el sindicato insistió una vez más en que la revalorización del 0,25% está “muy por debajo” de la inflación prevista para 2017 y advirtió de que continuará reclamando una revalorización superior al 0,25%, y “aún mayor para los titulares de pensiones mínimas, no contributivas y pensiones no concurrentes del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)”.

Finalmente, UGT rechazó el préstamo del Estado a la Seguridad Social al suponer más endeudamiento del sistema y pidió que se anule y, en su lugar, el Estado apruebe las transferencias que corresponden a la Seguridad Social.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso