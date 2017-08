RSC. EL CORTE INGLÉS REALIZÓ 1.743 AUDITORÍAS A PROVEEDORES DE FUERA DE LA UE EN 2016

Google Plus

El Corte Inglés realizó un total de 1.743 auditorías a proveedores de países de fuera de la UE durante el ejercicio 2016, a las que se suman otras 196 en países comunitarios, según los datos presentados en el marco de la Junta General de Accionistas de la compañía celebrada este domingo.

Desde que se puso en marcha el sistema de auditorías a proveedores en 2009, el grupo ha realizado ya más de 5.000 actuaciones en este sentido en 19 países.

El Corte Inglés cuenta con más de 31.000 proveedores, y el 87% de las compras que realiza el grupo es con compañías españolas, un 7% corresponde a países de la UE y el 6% son de fuera del mercado común. En total, las compras de bienes y servicios de la compañía superaron los 12.600 millones de euros.

Fuera de la UE, los principales proveedores de El Corte Inglés son China (3,16% del total de compras), Bangladesh (1,07%), India (0,6%), Corea del Sur (0,4%) y Pakistán (0,37%).

Desde el grupo señalaron que mantienen un “avance constante” en la verificación de las condiciones sociales y laborales de proveedores. En este sentido, explicaron que realizan auditorías sociales en el marco del ‘Sistema BSCI’, que toma como referencia los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según la compañía, “si un suministrador no es capaz de adaptarse a estos procesos e incumple las exigencias éticas, laborales, de derechos humanos o medioambientales de El Corte Inglés, se le descarta como proveedor”.

En este sentido, defendieron que “aplica una política de tolerancia cero si se da alguna situación de trabajo infantil, trabajo forzoso, riesgo grave para la salud de los trabajadores, o comportamiento poco ético”.

Además, en caso de sospecha de alguna de estas situaciones, se aplica un “bloqueo preventivo”, que se convierte en permanente si se confirma dicha situación tras un análisis exhaustivo.

La compañía tampoco acepta que sus proveedores fabriquen productos para alguna de las marcas del grupo en una fábrica no autorizada, así como la subcontratación no declarada.

