EL CORTE INGLÉS ELEVÓ UN 2,4% SU BENEFICIO EN 2016, HASTA 161,86 MILLONES

- El grupo no tiene “ningún plan” de salir a Bolsa “en este momento”. El Corte Inglés registró un beneficio neto de 161,86 millones de euros en el ejercicio 2016 (cerrado el 28 de febrero), lo que supone un aumento del 2,4% en comparación con el 2015 (158,13 millones), según los datos presentados en el marco de la Junta General de Accionistas de la compañía celebrada este domingo.

La cifra de negocio del grupo alcanzó los 15.504,57 millones de euros, tras incrementarse un 1,9% en tasa interanual y encadenar tres años consecutivos de crecimiento. Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía subió un 7,5%, hasta situarse en 980,93 millones de euros.

Desde el grupo indicaron que el beneficio de 2016 se ha visto impactado por el “esfuerzo” realizado en el marco del plan de desvinculaciones de trabajadores, que ha tenido un coste de 178 millones de euros y ha afectado a 1.341 personas. En este sentido, quisieron dejar claro que “para este año no hay previsto ningún plan adicional” de bajas.

EVOLUCIÓN POR NEGOCIOS

Del total de la cifra de negocio, los grandes almacenes de El Corte Inglés aportaron 9.716,72 millones de euros, un 2,8% más. A continuación se encuentra Viajes El Corte Inglés, con 2.396,72 millones (-1,6%); e Hipercor, con 1.322,14 millones (-5,7%).

Mientras, los ingresos del negocio de informática alcanzaron los 736 millones de euros (+3%), las tiendas de proximidad Supercor aportaron 613,36 millones (+1,9%), los seguros sumaron 273,73 millones (+44,2%), las ventas de Sfera fueron de 247,61 millones (+7,3%), en Bricor representaron 110,59 millones (+1,7%) y en Óptica 2000 fueron de 81,68 millones (+0,9%). Otras líneas de negocio sumaron 5,94 millones.

Por otra parte, los centros del grupo recibieron en 2016 alrededor 676 millones de visitas, 25 millones más que en el ejercicio anterior; y hay casi 11 millones de usuarios de tarjetas de compra de El Corte Inglés.

En cuanto a la evolución del negocio online, el grupo registró un aumento del 60% en el número de pedidos, un 40% en facturación y un 25% en el tráfico web.

En otro orden de cosas, El Corte Inglés estima en 3.773,62 millones de euros la aportación del grupo a la economía española durante el ejercicio 2016.

Mientras, el empleo directo total del grupo a cierre del ejercicio es de 91.690 personas, a lo que se suman unos 20.000 trabajadores más de otras firmas colaboradoras que operan en los centros comerciales.

MEJORA RESULTADOS 2017

Fuentes de El Corte Inglés señalaron que estos resultados son “buenos” y “estamos bastante satisfechos de la evolución del grupo en el ejercicio 2016”. Además, señalaron que en el presente ejercicio 2017 se prevé que sigan mejorando los resultados de la empresa, para agregar que a fusión de El Corte Inglés e Hipercor “contribuirá a una mejora significativa del negocio”.

Además, aseguraron que esta fusión no afectará ni a la plantilla ni se va a cerrar ningún centro comercial, y se mantendrá la marca e identidad visual de Hipercor.

Desde la compañía destacaron que en 2016 “mejoran todas las líneas de la cuenta de resultados, mantenemos el liderazgo europeo en la actividad comercial, y la sociedad nos sigue reconociendo como una empresa muy integrada en la vida española, comprometida con la sostenibilidad y el medio ambiente y con muy buenos índices de atención al cliente”.

SALIDA A BOLSA

En cuanto a la posibilidad del grupo de salir a Bolsa, desde El Corte Inglés aseguraron que “en este momento encima de la mesa no hay ningún plan” en ese sentido. Mientras, indicaron que no tienen ningún compromiso con la banca para reducir deuda y que las entidades están cómodas el nivel actual.

Respecto a las divergencias entre distintos miembros del Consejo de Administración, las fuentes del grupo señalaron que “hay muchísimas más coincidencias que diferencias”, para añadir que no creen que sea un tema que “esté afectando al negocio”.

Sobre las relaciones con el inversor catarí, aseguraron que son “excelentes y siguen con normalidad”. Además, señalaron que se cumplirá el compromiso de elevar el resultado un 12% en tres años acordado con el socio catarí y que vence el año que viene.

“Estamos muy tranquilos” en este sentido, subrayaron desde El Corte Inglés, que reiteraron que “es un compromiso a tres años y lo vamos a alcanzar”.

