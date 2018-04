LOS PILOTOS DE VUELING CONVOCAN UNA HUELGA TRAS ACUSAR A LA COMPAÑÍA DE INCUMPLIR EL CONVENIO COLECTIVO

Google Plus

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) ha convocado una huelga de los pilotos de Vueling con paros de 24 horas los días 25 y 26 de abril y 3 y 4 de mayo, tras acusar a la compañía de incumplir el convenio colectivo.



El jefe de la sección sindical de Sepla en Vueling, Juan Manuel Redondo, aseguró este viernes en rueda de prensa que la decisión de convocar los paros “no ha sido fácil ni precipitada”. Según explicó Redondo, en los últimos años se firmaron convenios colectivos que “ayudaron a Vueling a consolidarse”, si bien “los beneficios para los pilotos no han llegado”. Por tanto, afirmó que estos trabajadores se sienten “ignorados, desatendidos y menospreciados”.

Una de las principales razones detrás de esta convocatoria es la negativa de la aerolínea a garantizar un mayor crecimiento en España que en sus bases extranjeras. En la última reunión de la sección sindical, los trabajadores redujeron sus exigencias y pidieron al menos que se garantizara que un 15% del crecimiento se diera en España (dejando el 85% restante para las bases en el extranjero). Sin embargo, Vueling rechazó la propuesta porque, según Redondo, “quería crecer lo máximo posible, independientemente de la ubicación de las bases y los pilotos”.

Otro de los motivos que impulsan a Sepla a convocar los paros son los más de 20 incumplimientos que, según Redondo, tuvieron lugar por parte de la aerolínea en el segundo convenio colectivo. Entre ellos, el sindicato destacó “graves problemas en la programación que impiden la conciliación familiar”, el caso de “más de 100 pilotos que no recibieron sus días libres” o “incumplimientos en cuanto a contrataciones y subcontratas de otras compañías”.

Asimismo, Redondo hizo hincapié en las diferencias salariales de los pilotos que desarrollan su carrera en Vueling en comparación con los que lo hacen en otras aerolíneas similares, que “pueden oscilar desde un 30% a un 60%”. “El mercado está en una situación de demanda de pilotos”, señaló Redondo, quien detalló que “más de 120 pilotos” se han marchado de Vueling desde 2017 “porque no quieren estar en la compañía”.

Por último, desde Sepla garantizaron su compromiso de cumplir con los servicios mínimos “a rajatabla”, al tiempo que expresaron su deseo de re-negociar un tercer convenio colectivo porque desde la aerolínea “no se está negociando de buena fe”.



