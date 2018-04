ROLDÁN (AEB), CONVENCIDO DE QUE LA BANCA ESPAÑOLA “SERÁ PROTAGONISTA” DE LAS FUSIONES TRANSNACIONALES

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, mostró este jueves su convencimiento de que “la banca española será protagonista” de las futuras fusiones transfronterizas.



Así se expresó Roldán en una rueda de prensa en la que destacó que España cuenta con “grandes bancos internacionales”.

En todo caso, apuntó que dichas fusiones no se esperan “de hoy para mañana”, porque la unión bancaria no ha concluido. “Si no las hay dentro de 10 años es que no lo hemos hecho bien”, añadió.

Sobre las dificultades para estas operaciones, explicó que “persisten barreras de liquidez y de solvencia atrapadas en las fronteras nacionales, de bancos que operan en toda la zona euro”.

En cuanto a posibles fusiones internas, no descartó que pueda seguir habiendo pese a que la banca española “ha acometido un esfuerzo mucho más importante que otros países”.

Además, señaló que todavía hay aspectos que “empujan” hacia la consolidación, entre los que citó la regulación, los bajos tipos de interés o la transformación digital.

Por último, señaló que “el mensaje de los supervisores es claro en ese sentido de la necesidad de no descartar posibles fusiones adicionales”.



