EL BANCO DE ESPAÑA PREVÉ QUE EN LOS PRÓXIMOS AÑOS CONTINÚE LA EXPANSIÓN DEL COMERCIO DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS ESPAÑOL

El Banco de España considera que los factores globales continuarán favoreciendo una “expansión” del comercio de servicios no turísticos españoles en los próximos años y que los factores internos de la economía nacional tengan efectos permanentes sobre esta tendencia en la medida en que continúe la internacionalización de las empresas españolas.



En un artículo titulado ‘Las exportaciones netas de servicios no turísticos en España desde 2008’, el organismo explica que el comercio de servicios no turísticos ha experimentado una “notable expansión” en España a lo largo del período 2008-2016, lo que se debe a una combinación “muy diversa” de factores, tanto internos como externos.

En concreto, en España las exportaciones de servicios de transporte y otros servicios empresariales representaron conjuntamente alrededor del 60% de los ingresos en 2016.

En el caso de los otros servicios empresariales, su trayectoria en los últimos años explica cerca de dos tercios del aumento de los ingresos por servicios no turísticos desde 2008 debido principalmente al incremento de los ingresos de las empresas de ingeniería y las consultoras, hasta representar un 27% y un 8% de las exportaciones de otros servicios empresariales, respectivamente.

También se debió al buen comportamiento de los servicios de publicidad e investigación de mercado, que crecieron un 5,1% anual, hasta alcanzar un 11% del total.

En el contexto internacional, destaca el papel de los avances tecnológicos y la liberalización del comercio, junto con la terciarización de la economía.

El Banco de España destaca que ese proceso de avance de los servicios no turísticos “ha revestido una mayor intensidad en el caso de la economía española”, debido a las ganancias de competitividad y al proceso de búsqueda de nuevos mercados por parte de las empresas.



