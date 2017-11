EL CONSUMO DE DATOS DE LOS CLIENTES DE VODAFONE SE TRIPLICA TRAS LA ELIMINACIÓN DEL ‘ROAMING’

- Recalca que el impacto sobre las cuentas de la compañía es “neutro”. El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, señaló este martes que el consumo de datos que se ha cursado por la red española de la compañía es “tres veces mayor” por cliente como consecuencia de la eliminación del ‘roaming’ el pasado 15 de junio”.

Así lo indicó durante en la rueda de prensa donde analizó los resultados del primer semestre fiscal (entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2017) de la operadora, donde remarcó que el consumo de datos previo a la eliminación del ‘roaming’ “era muy bajo”.

Coimbrra señaló que su compañía ha realizado durante estos meses una inversión importante en España para soportar un mayor uso de datos por parte de los turistas internacionales durante los meses de verano, centrado principalmente “en zonas específicas de veraneo”.

EFECTO NEUTRO EN LAS CUENTAS

El consejero delegado de la operadora en España comentó que la inversión para soportar la gran cantidad de datos, “es una cosa muy pequeña” en comparación con todas las inversiones del grupo, que puede representar “algunos millones de euros, pero no cientos de millones”.

En este sentido, Coimbra indicó que “cuando nuestros clientes se van fuera, no generan ingresos, pero también tenemos menos costes, porque los costes mayoristas del ’roaming’ han bajado”.

Por otro lado, “tenemos todos los turistas que vienen, aunque es verdad que el coste e interconexión es más baja, pero lo usan mucho más, porque no tienen las limitaciones de precios que tenían”, recalcó.

Por ello, concluyó Coimbra, el efecto de la eliminación del ‘roaming’ en las cuentas del Grupo Vodafone es “prácticamente neutro” en el margen entre lo que ganan y lo que pierden con este hecho.

PRECIO DE LA CHAMPIONS

Coimbra informó que aún no han iniciado negociaciones con Mediapro por el precio de la Champions para las tres próximas temporadas, porque “tampoco se han acercado a negociar”.

En este sentido, reconoció que les preocupa el precio que se habla que podría haber pagado la compañía Mediapro, que superaría los 1.000 millones de euros, lo que para Coimbra supone una “inflación del precio a lo bestia”.

Por ello, el consejero delegado de Vodafone España reiteró que para que el fútbol fuera rentable para la compañía, los clientes deberían pagar tres veces más de lo que pagan en la actualidad. A este respecto, apuntó que “a la gente le gusta el fútbol, pero no tener que pagar mucho por verlo”.

Para finalizar, comentó que aun desconocen cuales son las condiciones y las ideas de comercialización o las ideas de Mediapro para comercializar los derechos, pero aseguró que “si el modelo es el mismo que en años anteriores, será difícil que podamos acudir nosotros”.

