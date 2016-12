CONSUMIDORES PIDEN UN ACUERDO EXTRAJUDICIAL PARA LAS CLÁUSULAS SUELO

Google Plus

Las organizaciones de consumidores OCU, Adicae y Asgeco pidieron hoy al Gobierno que arbitre un proceso extrajudicial con el objetivo de que los clientes afectados por las cláusulas suelo puedan recuperar su dinero sin tener que acudir a la Justicia.

Así lo indicaron representantes de estas organizaciones tras una reunión mantenida con el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso de los Diputados, Pedro Saura.

Según vaticinó la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, los bancos "lo van a poner difícil" a los consumidores para recuperar su dinero.

"Tienen una oportunidad importante para lavar su imagen, muy dañada durante todos estos años", aseveró Izverniceanu, tras apuntar que sería conveniente una vía "amistosa y no judicial".

Por su parte, Manuel Pardos, presidente de Adicae, lamentó que los bancos "han puesto muchas dificultades a pesar de que está claro que esta cláusula era un fraude y era abusiva".

"Estoy seguro de que de aquí a un mes tenemos a todo el ejército y la logística de todos los bancos engañando y haciendo firmar cosas", puntualizó Pardos.

En este punto, el presidente de Adicae explicó que a la banca le interesa la vía judicial porque "con suerte sólo reclama entre el 15% y el 20%".

Pardo apuntó que en los próximos días se reunirán con otros grupos parlamentarios para buscar decisiones que "obliguen al Gobierno a ejercer una defensa y protección de los consumidores".

Por último, José Ángel Olivan, portavoz de Asgeco, agradeció al PSOE "la rápidez con que nos ha convocado". Según dijo, su organización también prefiere una solución que "no sea a través de los tribunales, porque supondrá un alargamiento y costes para los clientes".

"Sospechamos que de la otra parte no habrá la misma voluntad", en referencia a la banca.

