LA CNMC SOMETE A CONSULTA PÚBLICA LOS PRECIOS MAYORISTAS DE LA FIBRA ÓPTICA DE TELEFÓNICA

La CNMC ha lanzado una consulta pública en la que propone la metodología para evaluar si los precios de las ofertas mayoristas de fibra óptica de Telefónica NEBA-local y NEBA-fibra permiten a los operadores alternativos replicar los principales productos de fibra ofrecidos por este operador, con el fin de asegurar un elevado nivel de competencia en el mercado.

La regulación mayorista de los mercados de banda ancha se aprobó en febrero de 2016. En ella se impone a Telefónica la obligación de prestar el servicio mayorista NEBA-local (acceso virtual a la fibra de Telefónica) en toda España, excepto en los 66 municipios más competitivos. Los precios de los servicios NEBA-local y NEBA-fibra pueden ser fijados libremente por Telefónica.

No obstante, se establece como condición que los productos de fibra más representativos de Telefónica (los llamados “productos BAU emblemáticos”) puedan ser replicados o contraofertados por los operadores alternativos.

Ahora la CNMC somete a consulta pública la metodología que permitirá valorar si los precios que Telefónica imponga para sus servicios NEBA-local y NEBA fibra son compatibles con la exigencia de “replicabilidad” a la que están sujetos.

En primer lugar, esta metodología establece los criterios para determinar cuándo un producto de fibra de Telefónica se califica como producto BAU emblemático. De acuerdo a los criterios propuestos, el conjunto de productos emblemáticos son 12 y agrupan a más del 80% de los clientes de fibra de Telefónica.

En segundo lugar, la metodología detalla los principios generales y los parámetros por los que se rige el “test de replicabilidad”, haciendo especial hincapié en el tratamiento de los empaquetamientos convergentes. También impone a Telefónica una serie de obligaciones de información necesarias para que la CNMC pueda realizar un seguimiento exhaustivo de la evolución de las ofertas NEBA-local y NEBA fibra así como de las principales magnitudes utilizadas en el “test de replicabilidad”.

En tercer lugar, en caso de que los precios impuestos por Telefónica no permitan a los operadores alternativos replicar todo el conjunto de productos BAU emblemáticos, la metodología prevé que se lleve a cabo un ajuste automático en los precios de las ofertas mayoristas NEBA-local y NEBA fibra. Este ajuste se llevaría a cabo incluso si es sólo un producto BAU emblemático el que no supera el “test de replicabilidad”.

Así, cada seis meses se actualizarán los parámetros utilizados en el “test de replicabilidad” y el listado de productos BAU emblemáticos. En estas revisiones se procederá a revisar el listado de productos BAU emblemáticos; evaluar su “replicabilidad” conforme a parámetros actualizados; y, en su caso, a ajustar los precios de los servicios mayoristas sujetos al test.

