CCOO Y UGT CONSIDERAN "URGENTE" QUE LA PATRONAL SE SIENTE A NEGOCIAR SOBRE LA SUBIDA SALARIAL

CCOO y UGT consideran "necesario" y "urgente" que las patronales CEOE y Cepyme lleven sus propuestas a la Comisión de Seguimiento del III Acuerdo de Negociación Colectiva.

En un comunicado conjunto, los sindicatos exigen que las patronales se sienten a negociar y "abandonen prácticas que no benefician el diálogo social". Así, lamentan que la citada comisión no se ha reunido desde el 16 de noviembre de 2016.

"Para UGT y CCOO, los salarios de 2017, deben incrementarse entre el 1,8% y el 3%, y recoger una cláusula de garantía salarial", insisten los sindicatos.

En este sentido, recuerdan que ya trasladaron sus propuestas por escrito a CEOE y Cepyme para discutirlas en la mesa de negociación y reiteran que "la mejor garantía para avanzar en la recuperación del poder adquisitivo de los salarios es la generalización de las cláusulas de revisión salarial, una herramienta imprescindible y equilibradora cuando la evolución de los precios supera la inflación prevista".

No obstante, admiten que tanto el incremento salarial como las cláusulas de revisión deberán ajustarse a la situación económica de las empresas.

"El III AENC marcaba unos plazos para la negociación de los salarios de 2017. Este tiempo se ha sobrepasado y CEOE y Cepyme no pueden eludir sus responsabilidades", finalizan los sindicatos.

