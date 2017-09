FACUA CONSIDERA “RIDÍCULA” LA SANCIÓN MÁXIMA PREVISTA A RYANAIR POR LA CANCELACIÓN DE VUELOS

Google Plus

Facua-Consumidores en Acción considera “ridícula" la sanción máxima de 4,5 millones de euros prevista a Ryanair por la cancelación de 520 vuelos en España (2.000 en toda Europa) que podrían afectar a 98.000 pasajeros.

Según informó la asociación de consumidores este martes en un comunicado, consideran que la multa que el Ministerio de Fomento contempla imponer a la aerolínea irlandesa es “ínfima en comparación con el alcance del daño y el número de afectados”.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció la semana pasada la apertura de un expediente contra la compañía irlandesa que, en función de la valoración que la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa) haga de las infracciones cometidas, podría cerrarse con una sanción de hasta 4,5 millones de euros.

En este sentido, Facua señaló que aunque la Ley de Seguridad Aérea es la que fija esa sanción máxima de 4,5 millones de euros, no entienden que Ryanair pueda ser multada con la misma cantidad si suspende 50 vuelos que si suspende 500.

Así, Facua recalcó que de imponerse a Ryanair la máxima sanción, la multa sería el equivalente a unos 46 euros por pasajero cuyo vuelo ha sido cancelado en España, por lo que considera que la multa no estaría en consonancia con el daño causado por la compañía.

Por este motivo, la asociación de consumidores entiende que el Gobierno debería plantear la posibilidad de considerar cada vuelo cancelado como una infracción e imponer, en tal caso, tantas multas como vuelos con origen o destino en España hubieran sido cancelados, con la valoración que en su caso realice Aesa.

Facua también recordó que la multa que Fomento imponga a Ryanair no exime a la aerolínea de la obligación de devolver el precio íntegro de los billetes de los vuelos cancelados, así como la de abonar las compensaciones recogidas en el Reglamento Europeo CE 261/2004 para los vuelos cancelados con menos de dos semanas de antelación, y que se establecen, en función de la distancia que fuera a cubrir el mismo, entre 250 y 400 euros.



