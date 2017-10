CATALUÑA. ÁLVAREZ (UGT) CONSIDERA QUE EL CONFLICTO CATALÁN “HA IDO MÁS ALLÁ DE LO RAZONABLE” Y ESPERA QUE LAS ELECCIONES SEAN UN PUNTO DE INFLEXIÓN

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó este martes que la situación política en Cataluña “ha ido más allá de lo razonable” y espera que las elecciones del 21 de diciembre sean un punto de inflexión para encontrar “una solución política” al conflicto.

En declaraciones a los medios tras la firma de un convenio con la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Álvarez señaló que “todo el mundo debería ser consciente de que en esta ocasión se ha ido más allá de lo razonable y de que hoy, como hace cinco años, la cuestión catalana tiene que tener una solución política, ya que no tiene otra forma de solucionarse”.

En esta misma línea, el líder de UGT consideró que “sería bueno que todo el mundo empezara a comentar cómo vamos a afrontar el conflicto político, porque eso no muere con las elecciones”.

Para Álvarez, las elecciones autonómicas en Cataluña deberían permitir, con caras y propuestas nuevas, encontrar vías de diálogo y un entendimiento “que quieren la mayoría de ciudadanos”, con pleno respeto a las leyes y los sentimientos.

Por otra parte, cuestionado por la actuación de los empleados públicos en Cataluña tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Álvarez destacó la sensación de “absoluta normalidad” y la “garantía” de que los empleados públicos trabajan para todos los ciudadanos en todas partes y que “Cataluña no es una excepción”.

En cuanto a la posible vuelta de las empresas que han cambiado su domicilio social, Álvarez afirmó que sería “extraordinariamente positivo” y que “sería conveniente superar esta situación”.

“Las empresas están en Cataluña porque tienen trabajadores cualificados y un medio que les es favorable para producir y vender sus productos, y en ese sentido nada ha cambiado en los últimos años para que ya no sea así”, señaló.

En el mismo sentido, Álvarez destacó que “la normalización de la vida política generará esa situación” y pidió que no se magnifique lo que ha pasado desde el punto de vista económico, aunque reconoció que “si no se encuentra una solución política seguramente pueda agravarse”.

