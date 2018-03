EL CONSEJO EUROPEO ADOPTA ESTA SEMANA EL NOMBRAMIENTO DE GUINDOS COMO VICEPRESIDENTE DEL BCE

Google Plus

El Consejo Europeo adoptara en su reunión de esta semana, por mayoría cualificada, el nombramiento de Luis de Guindos, exministro de Economía, como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE).



De Guindos asumirá la Vicepresidencia del BCE el próximo 1 de junio, un mandato de ocho años no renovables. La carrera del exministro de Economía para ser vicepresidente de la institución europea comenzó el pasado 7 de febrero, cuando España presentó su candidatura.

El por entonces ministro competía por el puesto por el responsable del Banco Central de Irlanda, Philip Lane, cuya candidatura se retiró poco antes del comienzo de Eurogrupo del 19 de febrero que tenía que decidir entre ambos.

La retirada de Lane despejó el camino a De Guindos, quien recibió ese día el respaldo del Eurogrupo. Al día siguiente, el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE adoptaba de manera formal la decisión de que el ministro de Economía español fuera el elegido para ocupar la Vicepresidencia del BCE.

La decisión definitiva se adoptará en el Consejo Europeo de los próximos 22 y 23 de marzo, que tomará la decisión por mayoría cualificada. De Guindos ya ha recibido el visto bueno del Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo no ha puesto objeciones al nombramiento.

“El Consejo de Gobierno no presentó objeciones al nombramiento del candidato propuesto, don Luis de Guindos, persona de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios”, indicó el BCE el pasado 7 de marzo.

El organismo recordó que estos requisitos son los que recogen el apartado 2 del artículo 283 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.



