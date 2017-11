LOS CONSEJEROS EJECUTIVOS DEL IBEX COBRARON UNA MEDIA DE 2,77 MILLONES EN 2016, UN 3% MÁS

La retribución media de los consejeros ejecutivos de las sociedades que componen el Ibex-35 aumentó en 2016 un 3%, cuando alcanzó los 2,77 millones de euros, frente a los 2,68 millones de 2015.

Así se recoge en el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejos (IARC) publicado este miércoles por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, la remuneración de los consejeros no ejecutivos del Ibex subió un 2% en 2016, hasta los 202.000 euros, frente a 198.000 euros en 2015.

En las sociedades que no forman parte del Ibex-35, la retribución media de los consejeros ejecutivos se incrementó un 8%, llegando a 724.000 euros en 2016, frente a 669.000 euros en 2015.

Sin embargo, la del resto de los consejeros se redujo un 1%, descendiendo hasta 74.000 euros en 2016, frente a 75.000 euros en 2015.

Este informe contiene información detallada y diversas consideraciones sobre el sistema de remuneración de los consejeros, ejecutivos o no, de las sociedades cotizadas en 2016 y el modo en que es aplicado.

Entre otros aspectos, la CNMV considera que la información que las sociedades facilitan sobre planes de pensiones y otros sistemas de ahorro a largo plazo y sobre los criterios y métricas utilizados para la determinación de la retribución variable y su aplicación en concreto no siempre es adecuada.

