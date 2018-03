UN CONSEJERO EXTERNO DEL BANCO DE ESPAÑA AFIRMA QUE “EL PROBLEMA DE LAS CAJAS ES QUE QUISIERON HACER LO MISMO QUE LOS BANCOS”

El consejero externo del Banco de España Vicente Salas considera que “el problema” de las cajas de ahorros fue que “quisieron hacer lo mismo que los bancos cuando su propiedad y gobierno no les permitía adaptarse a los 'shocks' externos con las mismas herramientas y capacidad de respuesta”.



Así se expresó Salas, quien fue también consejero de Ibercaja en representación del Gobierno de Aragón, en la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera del Congreso de los Diputados. En esta línea, apuntó que los bancos solo deben atender a los intereses de los accionistas mientras que las cajas debían preocuparse por los intereses de los territorios donde se asentaban.

“El problema de las cajas es que siempre quisieron hacer lo que hacían los bancos”, reiteró Salas, que puso como ejemplos la oferta de productos, la expansión o la percepción de retribuciones. A este respecto, aseguró que su experiencia como patrono de Ibercaja fue no percibir ninguna retribución, más allá del cobro de dietas por asistir a reuniones.

En ese contexto de querer actuar como los bancos, la entrada de España en el euro les permitió obtener financiación internacional “ventajosa”, lo que según el consejero agravó la situación. Con ello, según explicó, las cajas pudieron crecer con bases de capital “relativamente pobres” al lograr mucha financiación mayorista, “aumentando los riesgos de que si había un problema les afectara gravemente”.

“La recomendación hubiera tenido que ser que al tener poca resilencia no deberían haber asumido los mismos riesgos que los bancos que si tenían esa capacidad”, defendió Salas. De hecho, señaló que en los años previos a la crisis no se produjo una “diferencia extraordinaria” en su comportamiento frente al de los bancos, más allá de que ofrecieran un poco más de crédito a la construcción.

Por otro lado, Salas, que acumula doce años de experiencia como consejero del Banco de España, señaló que “la retribución de los altos directivos de los bancos debería tener una componente mayoritariamente fija, ya que la remuneración variable vinculada a los resultados puede inducir riesgos excesivos”.



