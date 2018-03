EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A REVALORIZAR LAS PENSIONES CON EL IPC Y A DEROGAR EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Google Plus

El Pleno del Congreso aprobó este martes una proposición no de ley del PSOE transaccionada por Podemos para instar al Gobierno a “reconstituir de forma urgente” el Pacto de Toledo, revalorizar las pensiones conforme a la evolución de los precios y derogar la aplicación del factor de sostenibilidad.



La iniciativa contó con 180 votos a favor, de los diputados de PSOE, Podemos, Grupo Mixo, y PNV; 131 en contra de los populares y 30 abstenciones, procedentes de los escaños de Ciudadanos.

En concreto, el texto recoge una enmienda transaccional en la que se insta al Gobierno a “reconstituir de forma urgente el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, especialmente las pensiones mínimas”.

Además de este punto, la enmienda transaccional incluye otros en los que se reclama al Ejecutivo garantizar una revalorización “adecuada” de las pensiones y la “suficiencia” de las mismas, actualizarlas conforme al IPC, abonar con cargo a la fiscalidad general las políticas activas de empleo que supongan reducciones, tarifas planas o exenciones de cuotas a la Seguridad Social, y derogar el factor de sostenibilidad previsto en la reforma de pensiones de 2013.

Asimismo, recoge reanudar “urgentemente” el diálogo social con los interlocutores sociales para acordar una “estrategia concreta de medidas” que se presente en el Pacto de Toledo con el fin de “posibilitar un nuevo pacto político”.

Durante la sesión plenaria, la diputada socialista Mercé Perea exigió al PP que “deje de esconderse en la gestión de otros gobiernos” y “den la cara de una vez”. “No habrá sostenibilidad económica que no pase por la sostenibilidad social, hablamos de pensiones dignas”, destacó durante la defensa de la iniciativa, para añadir que “si queremos dar tranquilidad tenemos que actuar de forma urgente”. Consideró que la “confrontación generacional” supone un “error brutal que la derecha nos quiere imponer”.

Por su parte, el diputado del PP, Gerardo Camps criticó al PSOE que “su paro de ayer es el déficit de la Seguridad Social de hoy” y que la proposición que presentan en el Congreso “es un monumento parlamentario a la incoherencia”.

Camps insistió en que la “garantía” de las pensiones hoy y mañana es el crecimiento económico y la creación de empleo, y que las reformas emprendidas “por todos” hasta la fecha son “una garantía de perdurabilidad”.

Desde Podemos, Aína Vidal lamentó que la iniciativa socialista “tiene un poco de fondo de armario, reciclada, registrada hace año y medio” pero celebró que “el PSOE vuelva a la luz y se aparte de sus políticas de pacto con el PP”.

Según Podemos, los pactos de Estado “no pueden ser una excusa” ni el Pacto de Toledo un “espacio para dilatar de manera deliberada” la toma de decisiones. “Este Gobierno tiene miedo” y “tiene que responder ya, de forma inmediata” a las demandas de los pensionistas.

La diputada de Podemos aprovechó para recordar que este sábado habrá manifestaciones por toda España en defensa del sistema público de pensiones e hizo un llamamiento a los parlamentarios para salir “a la calle”.

Por Ciudadanos, Sergio del Campo apuntó que es “sorprendente que el PSOE hable de reconstituir de forma urgente el Pacto de Toledo”, puesto que esta comisión “lleva meses trabajando muy duro” y la actitud de los socialistas en ese espacio “está siendo, precisamente, poner palos en las ruedas en los avances de la misma”.

A juicio de Ciudadanos, el debate no debe centrarse en cuántos euros suben las pensiones sino en “si nos podemos permitir como sociedad que nuestros pensionistas pierdan un 30% de poder adquisitivo”.



