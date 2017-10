EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A REVALORIZAR LAS PENSIONES PÚBLICAS CONFORME AL IPC

- Pide promover una reforma fiscal que garantice dicha revalorización. El Pleno del Congreso de los Diputados instó este martes al Gobierno a revalorizar las pensiones conforme a la inflación a través de una iniciativa presentada por el PSOE que recibió 177 votos a favor, 131 en contra y 33 abstenciones.

En concreto, se trata de una moción consecuencia de interpelación urgente aprobada la en los términos de una enmienda acordada con Unidos Podemos, por la que se insta al Ejecutivo a revalorizar las pensiones teniendo en cuenta la previsión de la inflación y con una cláusula de desviación para el supuesto de que la tasa media anual IPC sea superior al previsto.

Asimismo, se reclama sufragar las reducciones, tarifas planas y exenciones de cuota a la Seguridad Social con la imposición general así como reanudar “urgentemente” el diálogo con los interlocutores sociales.

De esta manera, la Cámara Baja emplaza al Ejecutivo a presentar el acuerdo ante el Pacto de Toledo, para lograr un nuevo pacto político. El objetivo de este nuevo acuerdo será reforzar la suficiencia y adecuación de las pensiones, además de su sostenibilidad económica.

A la iniciativa se añade, a propuesta de Unidos Podemos, otro apartado para garantizar como principio básico de nuestro sistema público la suficiencia económica y permanente de las pensiones públicas, promoviendo una reforma fiscal que permita, por la vía de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), garantizar la revalorización de las pensiones en función del IPC y el incremento de aquéllas que aún se encuentran por debajo del umbral de la pobreza hasta un nivel suficiente para garantizar condiciones de vida dignas.

Además, emplaza al Gobierno a no interpretar la regulación de las unidades de convivencia a efectos del acceso y mantenimiento de pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, de forma que se impida, menoscabe o reduzca la percepción de esas pensiones por el hecho de convivir en un centro asistido o residencia para mayores con familiares del beneficiario en segundo o tercer grado de consanguinidad; y rechaza su pretensión de impedir la tramitación de iniciativas legislativas dirigidas a corregir esta injusta situación mediante una comunicación que, por no aportar una justificación objetiva y suficiente del impacto presupuestario de la medida en el presupuesto del ejercicio vigente, resulta arbitraria y carente de la más mínima razonabilidad.

PENSIONES DIGNAS

La parlamentaria socialista Esther Peña fue la encargada de defender la iniciativa y durante su intervención afirmó que “queremos que el Gobierno confirme su compromiso con el mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, con la garantía de unas pensiones dignas y suficientes, periódicamente actualizadas y preservadas con medidas que aseguren el equilibrio financiero”.

Consideró que en el PP “alarman sobre la viabilidad del sistema público de pensiones” cuando “la crisis es de incompetencia en la gestión”. Además, criticó que con la creación de empleo no es suficiente para mantener el poder adquisitivo de las pensiones públicas.

No obstante, dijo que “hay margen suficiente” para mejorar estas prestaciones, ya que España gasta menos que otros países europeos en pensiones, y “hay dinero”.

“Hagan justicia con los pensionistas”, dijo Peña al PP para pedirles que “recapaciten y no den más dolores de cabeza a los pensionistas de este país”.

Por su parte, la diputada del PP Carolina España cargó contra el PSOE al considerar que “trata continuamente de romper el Pacto de Toledo por la puerta de atrás, trae iniciativas que se tienen que votar de temas que se están debatiendo ahora mismo en el Pacto de Toledo” y eso “me parece una falta de respeto” hacia los portavoces en dicha comisión parlamentaria.

España aseguró que “el Gobierno hará lo que diga el Pacto de Toledo” pero subrayó, en referencia al PSOE, que “este teatro semanal, esta farsa que están haciendo continuamente no lo podemos permitir”.

Desde las filas de Unidos Podemos, la parlamentaria Aína Vidal criticó que el PP está “dinamitando el sistema adrede” y le pidió que “dejen ya de esconderse detrás de las faldas del Pacto de Toledo”.

“La ciudadanía de este país se merece tener garantías y seguridades” y “al PSOE, tienen dos opciones: estar con el caos o trabajar para un nuevo contrato social, estamos a tiempo”, concluyó la diputada de Unidos Podemos.

Por parte de Ciudadanos, Sergio del Campo se alineó con el PP reclamando a los socialistas que “dejen de asustar a la gente, dejen de utilizar a las pensiones en clave electoralista y dejen trabajar al Pacto de Toledo”.

Así, subrayó que Ciudadanos estará “fomentando que el sistema de Seguridad Social sea sostenible en el tiempo y a la vez permitir pensiones suficientes” pero en el marco de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso