EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A QUE SE REGISTRE LA JORNADA DE LOS TRABAJADORES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL EMPLEO

El Pleno del Congreso de los Diputados instó este martes al Ejecutivo a que modifique el Estatuto de los Trabajadores para que las empresas registren diariamente la jornada laboral de todos los trabajadores con el objetivo de mejorar la calidad del empleo y evitar el exceso de horas extraordinarias no pagadas.

Durante la sesión plenaria en la Cámara Baja, la diputada socialista Rocío de Frutos defendió la iniciativa presentada por su grupo, en forma de proposición de ley, y señaló que es una propuesta “imprescindible” para mejorar la calidad en el empleo y evitar la precariedad.

De Frutos explicó que “el exceso de jornada trabajada y no pagada es una de las vías más importantes de devaluación salarial” y el registro del tiempo de trabajo es “esencial” para garantizar la conciliación laboral y familiar.

Además, la parlamentaria socialista dijo que esta medida contribuiría a la creación de empleo y, en este sentido, se remitió a datos de los sindicatos que muestran que con el exceso de horas extra no registradas y abonadas se crearían más de 300.000 empleos.

“El exceso de jornada incrementa los accidentes de trabajo y supone por sí misma un riesgo psicosocial”, añadió De Frutos, siendo una de las denuncias más frecuentas ante la Inspección de Trabajo.

El Estatuto de los Trabajadores “no regula de forma clara” esta cuestión, motivo por el que el PSOE presenta la iniciativa. “Todos sabemos que obligar al registro es la única forma de garantizar los límites establecidos en materia de jornada, acabaría con un elemento de precariedad brutal y le daría a nuestro trabajador un elemento imprescindible de prueba” de su trabajo, dijo la parlamentaria socialista para pedir a los grupos su apoyo.

En el turno para fijar posiciones al respecto, el diputado por el PP Carmelo Romero criticó que con la propuesta del registro de la jornada, en el PSOE “se olvidan ustedes de las nuevas tendencias en el mercado laboral” como la digitalización o el trabajo por objetivos, y por ello, pidió ser “prudentes”.

Por parte de Unidos Podemos, Alberto Rodríguez coincidió con los argumentos esgrimidos por el PSOE y añadió que la realización de horas extra no pagadas es “completamente ilegal” e “inconstitucional”.

En este sentido, afirmó que “no veo a ningún patriota poniendo el grito en el cielo” en esta cuestión en la que sí se incumple la ley y “sí que rompe España”, además de suponer un “fraude de dimensiones gigantestas a Hacienda y a la Seguridad Social”.

Desde Ciudadanos, el diputado Sergio del Campo rechazó el registro de la jornada laboral porque “no es el sistema más eficaz” y “va en contra de las nuevas realidades de trabajo” como el teletrabajo o el empleo en la nueva economía digital.

Asimismo, Del Campo consideró que es necesario realizar un estudio en profundidad de los diferentes sectores para conocer sus particularidades en cuanto al horario, pero en cualquier caso, reseñó que “es un error” la iniciativa socialista “porque es volver a tiempos pasados”.

