EL CONGRESO APRUEBA IMPULSAR EL VEHÍCULO AUTÓNOMO

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes la proposición no de ley del Partido Popular, defendida por el parlamentario Teodoro García, para impulsar y desarrollar el vehículo autónomo.

La propuesta del Grupo Parlamentario Popular, en un nuevo texto negociado con formaciones como Unidos Podemos, Ciudadanos o PNV, se aprobó con 317 votos a favor y tres abstenciones

García defendió que España tiene la oportunidad de que legislación y desarrollo vayan a la vez en este tema. Por eso, “el PP pretende dar un paso de gigante para que España sea un referente mundial con el vehículo y la conducción autónoma construyendo una industria relacionada con este tipo”.

En este sentido, comentó que el empleo de calidad “nace y crece” alrededor de sectores tractores como este, que “necesita de expertos en big data o ingenieros”.

García señaló que este cambio de modelo trae cambios legales, de responsabilidad civil, de normas de circulación o cambio de normas viales. De este modo, “la responsabilidad ya no puede ser exclusiva o parcial del conductor ya que la toma de decisiones están en manos del vehículo”, apuntó.

Por último, lamentó que los principales impedimentos son los factores sociopolíticos y de regulación. Por ello, “hay que tener un marco regulatorio adecuado para que los vehículos autónomos sean seguros y puedan circular dentro de poco por nuestros país”, demandó.

Isidro Martínez, de Foro, pidió mayores estímulos y apoyos a las administraciones locales, universidades y centros que trabajan en la experimentan y en el desarrollo de estos modelos de vehículos autónomos. “Necesitamos ayudarles para retener el talento de universidades y empresas”, comentó.

Por su parte, Joan Baldoví, de Compromís, afirmó que apoyarán la iniciativa “porque no nos queremos quedar atrás”, pero demandó “mayor compromiso” por el coche eléctrico. “Sería más patriótico no gastar dinero importando petróleo y produciendo energía eléctrica del sol”, indicó.

Durante su intervención, Diego Clemente, de Ciudadanos, comentó que “evidentemente” están de acuerdo con la ley y “espero que no caiga en papel mojado como lo referido a los drones”, ya que “los beneficios económicos son evidentes”, aunque requirió una legislación “seria y profunda”.

Jorge Luis Bail, de Podemos, pidió que se estudie el efecto de la dependencia de las materias primas y el suministro de productos, para ver si se puede responder a la demanda o a las expectativas.

Por su parte, el diputado socialista Gonzalo Palacín indicó durante su intervención que es “necesario” el desarrollo de vehículo eléctrico primero, “porque el autónomo será eléctrico, lo que provocará una reducción del CO2”. Además, demandó primero el despliegue del 5G y del IoT.

Por último, la diputada del PNV,Idoia Sagastizabal, lamentó que la proposición no de ley es “muy genérica y sin aportaciones concretas”, aunque matizó que ven “buenas intenciones pero sin compromiso alguno”. En este sentido, afirmó que “está bien impulsar la industria pero se tienen que llevar a cabo acciones”, concluyó.

