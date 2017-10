CCOO RECHAZA UNA POSIBLE CONGELACIÓN SALARIAL Y PIDE AL GOBIERNO AUMENTOS EN LOS SUELDOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

Google Plus

CCOO anunció este miércoles que rechaza “tajantemente” la posibilidad de la congelación salarial planteada en el plan presupuestario que el Gobierno remitió a Bruselas y, por el contrario, exigió incrementos salariales para los empleados públicos.

Según el sindicato, la opción de congelar los salarios públicos no ha sido planteada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública “en ningún momento (...) a lo largo de las negociaciones recientes”.

Para el coordinador del Área Pública de CCOO, Pepe Fernández, “plantear una posible congelación salarial supone que el Gobierno reconoce su aislamiento político y su incapacidad para lograr apoyos suficientes para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018”. Fernández también anunció que el sindicato intensificará la campaña puesta en marcha en septiembre para “recuperar lo arrebatado a las empleadas y empleados públicos”.

La agrupación sindical recalcó, tras analizar las prórrogas presupuestarias de los años 1983, 1990, 1996 y 2012, que en todas (salvo la de 1983) se trataron las retribuciones del sector público. Para CCOO, el único modo de contribuir a revitalizar el consumo y ayudar a consolidar el crecimiento económico es “recuperar las condiciones laborales” y “reponer derechos”.

De este modo, el sindicato afirmó que, tras el “anuncio indirecto de posible congelación salarial”, no descartan “intensificar las acciones para que se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado 2018, haya o no prórroga, subidas salariales y aumento de las inversiones”, puesto que consideran que ambas son “cuestiones necesarias para consolidar el crecimiento económico”.

