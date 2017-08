EL PRAT. DE LA SERNA DEFIENDE A AENA Y PIDE “NO CONFUNDIR” SU TRABAJO PARA SOLVENTAR EL CONFLICTO CON SU PRESENCIA MEDIÁTICA

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, defendió este miércoles la actuación de Aena para acabar con el conflicto del aeropuerto de Barcelona-El Prat, al pedir que “no confundamos” la participación del gestor aeroportuario para lograr un acuerdo con su presencia mediática.

Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso para explicar la crisis en El Prat, el ministro explicó que Aena es ajena a la relación entre la empresa y los trabajadores, respondiendo así a las críticas de la oposición al presidente del gestor aeroportuario, José Manuel Vargas, por no haber supervisado las condiciones laborales de los trabajadores.

No obstante, el ministro dijo que "se ha participado desde el primer momento” en la resolución del conflicto, ya que “desde el pasado 24 de julio ya se han llevado a cabo, desde Aena, actuaciones para facilitar el diálogo”.

Otra cuestión, según De la Serna, es “que se esté permanentemente en los medios de comunicación diciendo en lo que uno esté participando, en eso puede haber críticas”, pero sostuvo que “esas reuniones, esos encuentros, esa preocupación se han producido desde Aena”.

Algunos grupos de la oposición también reclamaron el cese de Vargas y el ministro respondió ejemplificando la situación con el conseller de Trabajo de la Generalitat y afirmando que “yo creo que no” hay que pedir el cese de este cargo.

“Se hizo lo que se podía hacer y con unas dificultades que ustedes no mencionan aquí”, criticó De la Serna.

EL CONVENIO SE CUMPLE “ESCRUPULOSAMENTE”

Respecto al modelo de contratación en El Prat, el ministro aclaró que el modelo de seguridad “no es una subasta” y para lograr el contrato “hay un filtro de carácter técnico en el que tiene que haber un mínimo”.

Defendió de nuevo que Aena es una empresa pública que “está cumpliendo con la ley de contratos” mientras “muchísimos ayuntamientos van a precio en la seguridad” a la hora de adjudicar los contratos. No obstante, matizó que este debate corresponde a la mesa sectorial designada para estudiar el tratamiento de la seguridad en los aeropuertos.

En cualquier caso, De la Serna dejó claro que “el contrato de El Prat de seguridad cumple escrupulosamente el convenio colectivo en la legislación vigente, en ningún caso, en ninguno de los servicios que se contratan por parte de Aena se establecen condiciones que no garanticen el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales”.

Por otra parte, el ministro también dijo a la oposición que la gestión en Aena no puede ser un “desastre” cuando se trata de un aeropuerto “puntero”.

En este sentido, indicó que la inversión prevista para el periodo 2017-2021 en El Prat es del entorno de los 475 millones de euros, y en el de Adolfo Suárez-Madrid Barajas asciende a 530 millones, pero remarcó que al aeropuerto barcelonés se suma la inversión en una conexión ferroviaria que se está ejecutando en este momento y que asciende a 285 millones.

La gestión de Aena, con una parte privatizada, es “absolutamente acertada”, según el titular de Fomento, aunque precisó que aún mantiene deuda pública que debe reducirse.

Finalmente, el ministro lamentó que ninguno de los grupos parlamentarios haya tenido palabras de agradecimiento hacia la Guardia Civil y afirmó que “no hubiera estado de más escuchar algún apoyo hacia la incorporación" de estos agentes a los que el ministro agradeció una vez más su labor “discreta, callada” para devolver la “normalidad” a El Prat.

