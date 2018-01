CONFEMETAL CREE QUE “ESPAÑA NO PUEDE PERMITIRSE MÁS TIEMPOS MUERTOS POLÍTICOS” Y EXIGE CONTINUAR CON LAS REFORMAS

La patronal de empresas del metal, Confemetal, considera que “España no puede permitirse más tiempos muertos políticos en el largo camino de la modernización de su economía” y pide retomar la senda reformista.



En el primer número del boletín de coyuntura económica y laboral de este año, Confemetal señala que con 2017 se ha cerrado un ciclo político de conflicto en Cataluña cuyos efectos “están empobreciendo social y económicamente” a la región y desacelerando el ritmo de crecimiento del conjunto de España.

Pese a los dos últimos años de “bloqueo político”, hoy los riesgos son menores y la situación ha mejorado por los esfuerzos de particulares y empresas pero “la insensata insistencia en el enredo catalán no ha permitido otra dedicación” y el proceso reformista no ha recibido ningún impulso relevante.

En esta línea, Confemetal lamenta que “la política se ha olvidado de mucho de lo que es importante e incluso de lo urgente” y sigue teniendo que acometer reformas en la racionalización del gasto público, en la defensa de la unidad de mercado y en la aplicación de medidas de impulso del crecimiento para generar confianza, facilitar el crédito, reducir impuestos e impulsar el consumo y la inversión.

Para ello, la patronal del metal apunta que se requiere de un entorno normativo “único, sencillo y previsible” para las empresas, así como de un escenario político y legislativo estable que no suponga un obstáculo a la inversión.

Por otra parte, señala que para que el empleo continúe creciendo y mejore su calidad necesita una fiscalidad "adecuada" para "reducir" el Impuesto sobre Sociedades, urge a que la energía no dependa de decisiones políticas ni cargas externas y reclama un esfuerzo para el desarrollo de infraestructuras.

“Innovar y competir será imposible sin un personal cualificado y capaz de formarse y adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas exigencias competitivas a lo largo de toda su vida laboral”, precisa, y subraya que es “imprescindible” que los salarios evolucionen con la productividad.

Confemetal concluye que “España no puede permitirse más tiempos muertos políticos en el largo camino de la modernización de su economía”, puesto que de ello depende que pueda superar completamente la crisis.



