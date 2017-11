CONFEMETAL ASEGURA QUE LAS EMPRESAS ESTÁN AÚN “MUY DÉBILES” Y PIDE PRUDENCIA EN LAS SUBIDAS SALARIALES

La patronal de empresas del metal Confemetal señala que las compañías y el mercado laboral “están aún muy débiles” y reclama “ser prudentes a la hora de fijar mejoras salariales” que no tengan en cuenta la moderación, la productividad y la competitividad.

En una nueva edición de su boletín sobre coyuntura económica y laboral, la patronal se refiere a la negociación colectiva y a la mejora de salarios en una situación en la que tras tres años de crecimiento económico “algunas empresas y sectores empiezan a trasladar la recuperación a los salarios y a la creación de empleo”.

Así, destaca que se están pactando incrementos salariales que indican un “cambio de tendencia, incipiente y moderado, pero real”, hacia mejoras en las nóminas.

Confemetal recuerda que el pacto salarial para 2017 que debían acordar los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme no se ha producido y está provocando que los negociadores de los convenios estén pactando “incrementos retributivos sin ninguna recomendación”.

Pero esto “no es novedoso, sino frecuente y natural”, apunta la patronal, para puntualizar que el acuerdo social es “conveniente y deseable para la economía, el Gobierno y los agentes sociales, porque facilita la negociación y minimiza el conflicto”.

En este sentido, la organización señala que “a estas alturas del año los datos son tozudos y realistas” y demuestran que se están firmando incrementos salariales más en línea con la propuesta defendida por CEOE y Cepyme, que reclamaban una subida salarial entre un 1,2% y un 2,5%, que con la demandada por los sindicatos y que abarcaba del 1,8% al 3%.

No obstante, subraya que “las empresas y el mercado laboral están aún muy débiles, hay que esperar a ver cómo evoluciona el empleo en los próximos meses y ser prudentes a la hora de fijar mejoras salariales que no tengan en cuenta la moderación, la productividad y la competitividad”.

Mientras tanto, insiste en profundizar en las reformas necesarias para adaptar “la legalidad a la realidad del mercado laboral y de las empresas”, impulsando medidas de flexibilidad que mejoren la competitividad y su capacidad de adaptación al ciclo económico, “evitando incrementos de los costes laborales que pongan en peligro el crecimiento sostenido del empleo”.

“Si bien es cierto que la situación económica general ha mejorado, no lo es menos que de las empresas que declaran el Impuesto de Sociedades (alrededor de 1.150.000) sólo el 50% cuentan con una base imponible positiva, de modo que para muchos la crisis no ha terminado de alejarse”, advierte la patronal.

En esta situación, Confemetal llama a los negociadores de los convenios colectivos a que tengan en cuenta las circunstancias específicas de su ámbito a la hora de pactar condiciones salariales que permitan mantener su posición en el mercado.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso