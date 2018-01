LA CNMC FIJA CONDICIONES A RENFE PARA QUE SUS COMPETIDORES CUENTEN CON SUFICIENTES MAQUINISTAS

Google Plus

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una resolución en la que impone a Renfe una serie de condiciones para garantizar que las empresas privadas que compiten con ella en el transporte de mercancías cuenten con maquinistas suficientes y puedan ofrecer sus servicios en igualdad de condiciones.



Según anunció la CNMC este miércoles en un comunicado, la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), que representa a la mayoría de los competidores de Renfe en el mercado de mercancías, denunció ante el organismo supervisor la situación creada por Renfe, que emplea al 97% de los maquinistas en España, tras las convocatorias de contratación que realizó durante 2015 y 2016.

En este sentido, la CNMC señala que en 2012 Renfe paralizó los cursos de formación de maquinistas y que, aunque las convocatorias no se reanudaron hasta 2016, Renfe ya contrató en 2015 a nuevos maquinistas y produjo un efecto llamada para los conductores de las empresas rivales.

Así, el supervisor considera que las convocatorias de Renfe “atraen a los maquinistas de sus competidores porque estos no pueden igualar las ventajas de contratación del operador público” como “su propio carácter público, mejores condiciones salariales o que tiene el monopolio en el transporte de pasajeros por tren”.

En consecuencia, los competidores de Renfe no pudieron suplir esas bajas y sufrieron pérdidas de personal en sus plantillas, por lo que la capacidad de ofrecer a los clientes servicios de mercancías alternativos a los de Renfe “también se vio seriamente afectada”, según la CNMC.

Por ello, el supervisor ha decidido adoptar medidas como obligar a Renfe a comunicar anualmente, antes del 31 de enero, a las empresas ferroviarias, centros de formación y la CNMC su mejor estimación sobre las necesidades de personal de conducción, incluyendo posibles programas de formación, para un periodo mínimo de dos años.

Otras de las medidas adoptadas son que Renfe garantizará que en sus convocatorias de personal de conducción el plazo entre su publicación y el primer examen o prueba sea de al menos tres meses; y que ofrecerá durante tres meses, a contar desde la contratación del primer maquinista de cada empresa afectada, un servicio mayorista de tracción a las empresas que hayan perdido, como consecuencia de una convocatoria de Renfe, a más del 20% de su plantilla de personal de conducción.



