LA JUNTA DE OHL APRUEBA LA VENTA DE SU FILIAL DE CONCESIONES POR 2.775 MILLONES Y EL PAGO DE UN “BONO ESPECIAL” AL CONSEJERO DELEGADO

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de OHL aprobó este martes la venta al fondo IFM Investor del 100% del capital social de su filial OHL Concesiones por unos 2.775 millones de euros así como pagar un “bono especial” de unos 18 millones de euros al consejero delegado, Juan Osuna, por lograr la operación.



En la Junta se dio el visto bueno a la venta al fondo IFM de su filial OHL Concesiones por unos 2.775 millones de euros que serán pagados al cierre de la operación, prevista para el primer trimestre de 2018, la cual está sujeta a los habituales ajustes de precio (deuda neta, tipo de cambio y caja aportada a proyectos). OHL estima que, tras dichos ajustes, el precio a satisfacer por IFM Investor será de 2.235 millones de euros, con una plusvalía neta estimada de 50 millones.

OHL Concesiones es titular de forma indirecta de 20 concesiones operativas en España, México, Chile, Colombia y Perú, incluyendo una participación de control indirecta en OHL México. Las dos concesiones de OHL en liquidación (Cercanías Móstoles-Navalcarnero y Eje Aeropuerto) han quedado excluidas de la operación.

La ejecución de la operación está condicionada a la obtención de la preceptiva autorización de las autoridades de competencia mexicanas, a la obtención de otros consentimientos de entidades financieras y administraciones públicas y a la aprobación y lanzamiento por parte de IFM o una filial de una opa sobre OHL México que no sea propiedad del fondo.

La operación permitirá cancelar los 1.500 millones de euros de deuda bruta, dejándola en una “sólida situación positiva de tesorería, lo que le permitirá iniciar una nueva etapa basada en potenciar nuestras capacidades de construcción” en otras zonas en las que está presente la compañía, según el presidente de OHL, Juan Villar-Mir de Fuentes.

El acuerdo no incluye pactos de no competencia que pudieran restringir la capacidad futura de OHL de realizar inversiones en concesiones ni contempla la realización de actividades conjuntas en el futuro.

Por otra parte, la Junta de Accionistas también aprobó el pago de un “bono especial” para el consejero delegado por una cuantía que ronda los 18 millones de euros por haber conseguido llevar a cabo esta operación de desinversión.

Osuna fue nombrado consejero delegado de OHL a finales de octubre de 2016, pero era el principal responsable de la filial de concesiones del grupo de la familia Villar Mir. En este sentido, la Junta también ratificó el nombramiento de Osuna como miembro del Consejo de Administración por el plazo de cuatro años, con la calificación de consejero ejecutivo.

Además, se ratificó el nombramiento de Javier Goñi de Cacho como miembro del Consejo por el plazo de cuatro años, con la calificación de consejero dominical. Del mismo modo, los accionistas dieron el visto bueno a la reducción del capital social mediante la amortización de 12.210.709 acciones propias mantenidas por la sociedad en autocartera, representativas de un 4,087% del capital social.



