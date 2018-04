LINDE CREE QUE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEBERÍAN VOLVER A LOS MERCADOS PARA FINANCIARSE

Google Plus

El gobernador del Banco de España, Luis Linde, afirmó este martes que en un contexto macroeconómico y financiero “favorable” las comunidades autónomas “deberían recuperar el acceso al mercado”.



Así lo indicó en el marco de la conferencia ‘Spain: From Recovery to Resilience’, organizada junto al Fondo Monetario Internacional (FMI), en la que señaló se van a analizar aspectos “cruciales” sobre el futuro de la economía española.

Linde abordó el acceso adecuado a la financiación externa por parte de gobiernos regionales, ya sea por crédito otorgado por instituciones financieras o a través de la capital mercados.

En la actualidad, expuso, existe un mecanismo excepcional de financiación, en referencia al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), mediante el cual el Gobierno central proporciona fondos a la mayoría de las regiones, en forma de acuerdos bilaterales préstamos, a cambio de un mayor control sobre sus políticas fiscales.

Sin embargo, apuntó que “en un contexto macroeconómico y financiero favorable”, las comunidades autónomas “deberían recuperar el acceso al mercado”.

Linde reconoció que el impacto económico y social de la reciente crisis en España ha sido “profundo y doloroso en muchos aspectos”, un proceso en el que las autoridades públicas han tenido que hacer frente al “desafío” de mantener en funcionamiento los servicios del Estado de bienestar a la vez que se adoptaban los ajustes fiscales necesarios para garantizar a largo plazo la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El actual nivel de deuda pública, alrededor del 98% del PIB, es un “riesgo específico” para el crecimiento económico de España, dijo, para agregar que de mantenerse esta ratio elevada durante mucho tiempo puede “obstaculizar el crecimiento económico, convirtiéndose en un fuente de vulnerabilidad económica, que, además, reduce la capacidad estabilizadora de presupuesto público”.

El Banco de España estima que la reducción de la deuda será “muy gradual” en España y que se necesitarán varias décadas para alcanzar el valor de referencia del 60%.

Por lo tanto, subrayó, “continuar con el proceso de consolidación fiscal en curso debe ser una prioridad”, pues es fundamental salir del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), el “brazo correctivo” de la Estabilidad y Pacto de Crecimiento.

Además, Linde recordó que las finanzas públicas deberán hacer frente al desafío planteado por el envejecimiento de la población. En el caso español, indicó, las reformas del sistema de pensiones introducidas en los últimos años han abordado este desafío mediante, entre otras medidas, retrasar la edad de jubilación e introduciendo un factor de sostenibilidad.

En todo caso, el gobernador del Banco de España comentó que sin mayores aumentos en los ingresos del sistema, las pensiones promedio se reducirán en relación al salario promedio.

A los esfuerzos de consolidación fiscal, apuntó Linde, hay que unir otras reformas estructurales que “podrían ser cruciales para suavizar y reducir las necesidades de ajuste de las finanzas públicas”.

Por ejemplo, apuntó que todos los niveles de la Administración contribuyan, dado el “alto grado” de descentralización del gasto público en España. Para ello, es “crucial” proporcionar mecanismos eficientes para financiar las diferentes competencias, permitiendo a los ciudadanos identificar los organismos responsables de implementar las diferentes políticas públicas.

EMPLEO

Por otra parte, Linde se refirió a la situación del mercado laboral español, para indicar que a pesar de acontecimientos “positivos, el desempleo sigue siendo inaceptablemente alto”.

Según el gobernador, la economía española debe estar lista para acomodar el proceso mundial de automatización de ciertas tareas, especialmente en un contexto en el que la incidencia del desempleo de baja cualificación es alta y el mercado laboral no es lo suficientemente flexible.

Para el organismo, el “núcleo” de la agenda de reformas en materia de empleo debería pasar por abordar la dualidad del mercado laboral y aspectos de la negociación colectiva.

Otro problema que ha de abordar España, señaló, es la baja productividad, y pidió reformas encaminadas a reducir la tasa de abandono escolar temprano y fomentar la relación entre las empresas y tanto la formación profesional como los sistemas universitarios.

“Queda mucho por hacer en los próximos meses y años”, señaló Linde, para añadir que “deberíamos hacer un buen uso del entorno benigno actual para progresar en la integración europea”.

Así, dijo, “hay mucho en juego, sobre todo para mantener vivos nuestros logros, preservando nuestra modelo político, económico y social, y garantizar un papel fundamental para una Europa unida en mundo cada vez más globalizado”.



