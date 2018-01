ELENA SALGADO COMPARECERÁ MAÑANA EN LA COMISIÓN DEL CONGRESO QUE INVESTIGA LA CRISIS FINANCIERA

Google Plus

La comisión de investigación del Congreso de los Diputados que está estudiando la crisis financiera contará mañana, jueves, con la comparecencia de Elena Salgado, exvicepresidenta económica del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero.



La de mañana será la tercera sesión de esta comisión esta semana tras la celebrada el martes, con la comparecencia de Rodrigo Rato, ministro de Economía y vicepresidente durante los gobiernos del PP de José María Aznar, además de expresidente de Bankia y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), y la prevista para este miércoles, con la de Pedro Solbes, vicepresidente económico en los Gobiernos de Zapatero.

Además, en la sesión del martes también comparecieron Julio Segura, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y José Manuel Campa, ex secretario de Estado de Economía con el PSOE, mientras que a la de este miércoles, además de Solbes, también acudirán la expresidenta de la CNMV Elvira Rodríguez y el ex secretario de Estado de Economía con el PP Fernando Jiménez Latorre.

La de mañana será la última sesión en esta semana de la comisión de investigación de la crisis financiera, que también tiene prevista la comparecencia próximamente del actual ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso