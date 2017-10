ROLDAN COMPARECE EL JUEVES EN LA COMISIÓN DEL CONGRESO QUE INVESTIGA LA CRISIS FINANCIERA

Google Plus

La comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera de España y el programa de asistencia a la banca acoge el jueves la comparecencia de José María Roldán, actual presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) y ex director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España.

La intervención de Roldán está prevista a las 18.00 horas. Antes, a las 15.30 horas, acudirá a la comisión el académico Jesús Fernández-Villaverde. A esta comisión de investigación está previsto que acudan en las próximas semanas y meses numerosos agentes relacionados con el sector financiero.

Así, está prevista la comparecencia del excomisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios de 2010 a 2014, Olli Rehn, quien acudirá a la comisión el próximo 2 de noviembre. Ese día también asistirá Servaas Deroose, responsable de la misión sobre la asistencia financiera a España de la Comisión Europea.

Están citados, aunque todavía sin fecha, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez los ex vicepresidentes económicos Rodrigo Rato (también expresidente de Bankia), Pedro Solbes y Elena Salgado, entre otros. También comparecerán el actual ministro de Economía, Luis de Guindos; el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y los expresidentes de Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho.

Además, volverá a comparecer en esta comisión el gobernador del Banco de España, Luis Linde, quien ya lo hizo para presentar el informe sobre el rescate financiero.

Acudirán, por otra parte, otros exgestores de entidades financieras como Narcís Serra (Caixa Catalunya), José Luis Olivas (Banco de Valencia y Bankia), Juan Pedro Hernández Moltó (Caja Castilla-La Mancha) e Ildefonso Sánchez Barcoj (Caja Madrid y Bankia).

A ellos se unen el ex secretario de Estado de Economía José Manuel Campa, y Fernando Restoy, quien fue subgobernador del Banco de España, vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y director del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

