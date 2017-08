EL PRAT. EULEN Y EL COMITÉ DE HUELGA SE REÚNEN ESTA TARDE PESE A SU RECHAZO A NEGOCIAR

Eulen y el Comité de Huelga de la empresa mantendrán una reunión esta tarde para tratar de consensuar un árbitro que medie en el conflicto laboral en el aeropuerto de Barcelona-El Prat a pesar de que los representantes de los trabajadores han asegurado que no propondrán ningún candidato y que denunciarán el laudo del Gobierno.

Fuentes de la empresa confirmaron a Servimedia que dicha reunión se celebrará “a media tarde” después de que el periodo de 24 horas para fijar dicho árbitro haya comenzado a las 11 horas de este jueves.

Cabe recordar que el Gobierno aprobó este miércoles, en Consejo de Ministros extraordinario, el laudo de arbitraje obligatorio para tratar de solventar este conflicto que dura ya casi un mes, porque según indicó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna “ya no hay otra vía que no sea la del arbitraje”.

De este modo, si durante la reunión que se celebrará esta tarde no se llegara a un acuerdo entre las partes, será el propio Gobierno el que dispondrá de 24 horas para elegir la figura de un árbitro, hasta las 11 horas del sábado.

De la Serna señaló que, para esta decisión, el Gobierno tuvo en cuenta todas las circunstancias para aplicar la legislación vigente, como la “duración prolongada de la huelga y sus graves consecuencias, que las partes mantengan posiciones irreconciliables que se sustenta en el proceso de mediación y el perjuicio que supone para la economía nacional, ya que estamos ante el segundo aeropuerto más importante de España”.

