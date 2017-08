EL PRAT. EL COMITÉ DE HUELGA EN EULEN RESPONDE A DE LA SERNA QUE "NUNCA" FUERON INFLEXIBLES EN LA NEGOCIACIÓN

El asesor del comité de huelga en Eulen en el aeropuerto de Barcelona-El Pratl, Juan Carlos Giménez, afirmó este jueves que “nunca” han sido inflexibles durante la negociación en el conflicto laboral en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, al tiempo que defendió su capacidad de diálogo y que sólo faltaron a una reunión porque Aena no asistió.

Así respondió Giménez a las declaraciones del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien este miércoles acusó de “inamovibles” a los responsables del comité de huelga, en referencia a que se han mostrado inflexibles y sin capacidad de cesión para llegar a un acuerdo.

En declaraciones a los periodistas tras recibir el laudo obligatorio con el que se pone fin al conflicto laboral en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, Giménez aprovechó para criticar esas palabras el ministro y explicó que “inamovibles no hemos sido nunca, siempre hemos estado dispuestos a sentarnos”.

El asesor del Comité dijo que faltaron a la primera reunión porque Aena no asistió, y consideraron que si el gestor aeroportuario no acudía, “nosotros tampoco lo haríamos”.

De esta manera, desmintió las palabras del ministro de Fomento haciendo referencia a que no participaron en dos reuniones.

“Fue la única vez que no acudimos” durante la negociación, aseguró Giménez, para insistir en que la acusación de inamovibles es “totalmente falso”.

Además, lamentó que, cuando “el acercamiento entre la empresa y el comité estaba en el 80%”, el Gobierno intervino “de golpe y porrazo” y “se puso a presionar”, lo que a su juicio, provocó que finalmente no hubiera acuerdo.

