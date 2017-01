LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO PIDE SUPERVISAR EL INFORME SOBRE EL ACCIDENTE DEL ALVIA DE SANTIAGO

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que supervise una investigación independiente sobre el accidente ferroviario del Alvia en Santiago de Compostela, que aborde las 'debilidades' del informe elaborado por la Comisión Española de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Según informa el Europarlamento, así lo ha anunciado este martes la presidenta de la comisión parlamentaria, Cecilia Wikström, tras escuchar a los representantes de la Asociación de Víctimas del Alvia, que presentaron dos peticiones sobre la seguridad de las líneas ferroviarias de alta velocidad en España y sobre el acceso a la información tras este accidente que causó 81 muertos y 144 heridos el 24 de julio de 2013.

Wikström subrayó que la investigación llevada a cabo en España no cumplió los requisitos establecidos por la legislación comunitaria para garantizar su independencia, motivo por el cual los eurodiputados reclaman una nueva investigación que aborde las inexactitudes del informe anterior. El tema volverá a ser tratado en la comisión de Peticiones, y con el ejecutivo comunitario, cuando esté disponible el nuevo informe, agregó Wikström.

En representación de las víctimas, Jesús Domínguez destacó que un informe en cuya elaboración participaron el director de Renfe y el de Adif no puede ser fiable, dado que son los responsables de la desconexión del sistema de seguridad del tren siniestrado para así evitar retrasos, aseguró.

Por ello, desde la Asociación de Víctimas del Alvia consideran que se vulneraron sus derechos a la vida y a la seguridad, ya que el convoy no contaba con ningún sistema de seguridad activa, porque el mecanismo Ertms (Sistema de Control Ferroviario Europeo), propio del AVE, se instaló en los raíles cuatro kilómetros después de la curva.

Asimismo, Domínguez hizo hincapié en que “si se hubiera cumplido la directiva europea, el accidente no se habría producido”.

En la misma línea, el director de la Agencia Ferroviaria Europea, Josef Doppelbauer, coincidió en que “el accidente no ha sido objeto de una investigación como exige la legislación” europea y reconoció que en el informe sobre el siniestro no constan sus causas ni tampoco respuestas sobre el mismo.

Además, se mostró de acuerdo en que “no se mantuvo el nivel de seguridad” fijado por la normativa comunitaria, de igual manera que no se cumplió con “la obligación de informar a las víctimas del accidente”, como recoge la petición.

