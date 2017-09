LA COMISIÓN EUROPEA AFIRMA QUE FORTALECIENDO EL 'PLAN JUNCKER' SE GENERARÍA ROBUSTEZ Y EMPLEO

Google Plus

El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Empleo, Crecimiento e Inversión, Jyrki Katainen, señaló este miércoles que fomentando el ‘Plan Juncker’ “podríamos robustecer y generar empleo en el turismo”.

Así lo indicó durante su intervención en la ‘Conferencia de Alto Nivel sobre el Turismo’ celebrada hoy en el Hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas, donde aseguró que la Comisión Europea tiene al turismo como una “prioridad”, que colocan dentro de las 10 prioridades de la Unión Europea.

En este sentido, informó que la inversión prevista para el apoyo a pequeñas y medianas empresas europeas dentro del ‘Plan Juncker’ hace 10 años era 150.000 millones hasta 2018, pero destacó que esa cifra se ha superado hasta el momento hasta los 236.000 millones de euros.

“Dicha inversión ha ido destinada a pequeñas y medianas empresas a lo largo y ancho de la Unión Europea”, aseguró Katainen antes de indicar que el turismo “es un sector que contribuye a la economía europea, siendo una fuerza motriz de regiones y estados”.

Por ello, comentó que “invertir en turismo genera empleo y acelera la recuperación económica”. En este sentido, reconoció que “merece más apoyo, porque las oportunidades dentro del sector no tienen límite y los proyectos subvencionables pueden darse en cualquier lugar de la Unión Europea”.

Por último, reconoció que “los buenos proyectos no faltan en el sector turístico”, pero añadió que “debemos aspirar a hacer más”. Por ello, demandó la creación de plataformas de inversión en el sector turístico.

“Dichas plataformas aportan crecimiento económico sólido y crean empleo, resaltan el patrimonio y pueden unir a los ciudadanos”. Por tanto, concluyó Katainen, “es una baza que no podemos desestimar”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso