LA COMISIÓN DEL CONGRESO QUE INVESTIGA LA CRISIS FINANCIERA ACOGE ESTA TARDE NUEVAS COMPARECENCIAS

La comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera de España y el programa de asistencia a la banca acoge nuevas comparecencias este miércoles, jornada en la que está previsto acudan profesionales que están o han estado vinculados al Banco de España.

A las 16.00 horas intervendrá José Antonio Delgado Manzanares, secretario de la Asociación de Inspectores del Banco de España, y a las 18.30 horas lo hará Pedro Pablo Villasante, ex director general de Supervisión de la institución y ex secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB).

Por esta comisión de investigación han pasado ya también, entre otros, el actual gobernador del Banco de España, Luis Linde, y sus dos predecesores en el cargo Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Jaime Caruana.

También han comparecido ya el excomisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios entre 2010 y 2014, Olli Rehn, y Servaas Deroose, responsable de la misión sobre la asistencia financiera a España de la Comisión Europea.

El pasado 19 de octubre acudió José María Roldán, actual presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) y ex director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España.

Acudieron anteriormente José Viñals, subgobernador del Banco de España entre 2006 y 2009, y el expresidente del Banco Hipotecario Español Julio Rodríguez.

NUEVAS COMPARECENCIAS

Por su parte, el próximo 29 de noviembre está previsto que acudan a la comisión José Manuel González Páramo, quien ha ocupado cargos en el Banco de España y en el Banco Central Europeo (BCE) y desde 2013 es consejero de BBVA.

Ese mismo día están previstas también las comparecencias de los economistas Santiago Carbó y Joaquín Maudos.

Además, el 11 de diciembre irán a la comisión Elke König, presidenta del Mecanismo Único de Resolución (MUR), y Francisco Javier Arístegui, quien fuera subgobernador del Banco de España entre 2009 y 2012.

En esa jornada intervendrán, además, el ex director general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez Tello y el ex director general de la institución, Aristóbulo de Juan.

También acudirán en próximas fechas los exvicepresidentes económicos Rodrigo Rato (también expresidente de Bankia), Pedro Solbes y Elena Salgado, entre otros.

Asimismo, comparecerán el actual ministro de Economía, Luis de Guindos; el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y los expresidentes de Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho.

Además, volverá a comparecer en esta comisión el gobernador del Banco de España, Luis Linde, quien ya lo hizo para presentar el informe sobre el rescate financiero.

Acudirán también otros exgestores de entidades financieras como Narcís Serra (Caixa Catalunya), José Luis Olivas (Banco de Valencia y Bankia), Juan Pedro Hernández Moltó (Caja Castilla-La Mancha) e Ildefonso Sánchez Barcoj (Caja Madrid y Bankia).

A ellos se unen el ex secretario de Estado de Economía José Manuel Campa y Fernando Restoy, quien fue subgobernador del Banco de España, vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y director del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

