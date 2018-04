GANVAM PIDE COMBINAR FISCALIDAD Y ACHATARRAMIENTO PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE REAL

La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) aseguró hoy que alcanzar una movilidad sostenible requiere reorientar la fiscalidad, de manera que los impuestos se basen en las emisiones de CO2, pero también por retirar los vehículos más antiguos y contaminantes a través de un plan de achatarramiento que incentive su renovación por modelos más eficientes.



La patronal de la distribución de vehículos salióa sí al paso del informe que la Comisión de Expertos sobre Escenarios para la Transición Energética presentó ayer al ministro de Energía, Álvaro Nadal, donde se califica de “innecesarios” los planes de renovación del parque si se lleva adelante una reforma fiscal donde los precios de los combustibles orienten las decisiones de los consumidores.

Concretamente, Ganvam coincide con el comité de sabios en que la reforma fiscal debe traspasar la presión tributaria de la compra al uso, en línea con las directrices europeas. Sin embargo, considera que esta reorientación debe venir no tanto de una subida generalizada de impuestos al diésel sino de un cambio en el Impuesto de Circulación para que se base en la emisiones en lugar de en la cilindrada y la potencia.

Ganvam cree que así se desincentivará la circulación de los vehículos más perjudiciales para el medio ambiente en lugar de ser hostil con la renovación del parque y a entrada de nuevas tecnologías más eficientes, lanzando un mensaje equivocado al ciudadano al penalizar injustamente a los nuevos modelos de diesel Euro 6 que emiten ya menos CO2 que un vehículo de gasolina.

A la hora de promover una movilidad sostenible y de bajas emisiones, Ganvam sintoniza con los expertos en la defensa de impulsar la electrificación del parque de una manera gradual que facilite la penetración creciente de vehículos no contaminantes, sin precipitarse en medidas de gasto público que puedan conducir a generar costes no recuperables.

Eso sí, para Ganvam alcanzar una cuota de eléctricos del 18% del mercado en 2030 como plantea el escenario más conservador del informe de expertos requiere no sólo que se solventen los problemas relativos a la infraestructura de carga y la autonomía de los actuales vehículos eléctricos, sino también una transición que “eduque” gradualmente al conductor hacia este tipo de tecnología.

De esta forma, discrepa con el comité de sabios en que el apoyo a vehículos con energías alternativas sea mediante ayudas no vinculadas al achatarramiento, ya que considera que será quitando de la circulación los vehículos más antiguos lo que permita ir evolucionando de forma natural hacia el eléctrico. Sólo así será posible que alguien que hoy conduce un coche de más de diez años se introduzca en esta nueva cultura.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso