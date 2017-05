EXPERTOS COINCIDEN EN LA NECESIDAD DE REFORMAR EL SISTEMA EDUCATIVO Y ENFOCARLO HACIA LAS HABILIDADES PARA INCORPORAR A TODOS LOS JÓVENES

- Piden prestar atención a las familias para que “se puedan ganar la vida con un empleo y no malvivir para tener un empleo”. Expertos en empleabilidad y juventud coincidieron este martes en la necesidad de reformar el sistema educativo para enfocarlo más hacia las habilidades con el objetivo de incorporar a todos los jóvenes.

En un encuentro organizado por Coca-Cola y Servimedia bajo el título ‘Girar es posible, del NiNi al SíSí’, en el que se abordaron los retos a los que se enfrentan los jóvenes españoles, el director general del Injuve, Javier Dorado, explicó que la crisis ha propiciado que los jóvenes sufran las consecuencias de falta de oportunidades y ha emergido un paradigma basado en “estudia, que tendrás un empleo”, y “eso no ocurrió”.

Dorado consideró que los llamados ‘millennials’, nacidos entre 1981 y 1995, “son los más preparados” pero “van a ser los primeros” en tener una peor entrada al mercado laboral que sus familiares, y pidió poner especial atención a los denominados 'NiNi', jóvenes que ni estudian ni trabajan y, además, “no tienen la motivación suficiente”.

'GIRA JÓVENES'

Por su parte, el director de Relaciones Corporativas de Coca-Cola Iberia, Juan José Litrán, subrayó que se trata de “sacar lo mejor” de cada persona y se refirió a la ‘Gira Jóvenes’, que ha puesto en marcha la compañía para formar y capacitar a aquellos de entre 16 y 23 años con menos oportunidades de mejorar su empleabilidad, y que tras cinco años de andadura ha beneficiado a más de 3.000 jóvenes en España.

Litrán valoró que el proyecto da la posibilidad a los jóvenes de descubrir su desarrollo personal y profesional, de manera que “una vez que los chicos van conociéndose a sí mismos, van descubriendo cuál es su vocación en la vida, y el proyecto 'Gira' lo que trata es de acelerar esto”.

El director de Relaciones Corporativas de Coca-Cola Iberia también expuso que “hay una disfunción entre lo que enseñamos en las aulas y lo que demanda el mercado laboral” y “no miramos las habilidades”, de manera que se está produciendo una “falta de oferta para cubrir determinadas demandas” en el empleo, y “creo que eso nos lo tendríamos que hacer ver”.

A esto, el profesor de Educación Secundaria Francisco Castaño añadió que “el sistema educativo, tal y como está, es imposible que enganche a los jóvenes”, porque “educamos hoy a los hijos en Walt Disney y la vida es ‘The walking dead’”.

Para Dorado, el sistema tiene que ser “lo suficientemente dinámico y adaptable” a la realidad laboral.

ATENCIÓN A LOS PADRES

Además, la directora de la Fundación Accenture, Ana Millán, aportó los datos de un estudio de esta fundación y Fedea, que muestra que hay cuatro millones de personas con especial vulnerabilidad en el empleo en España, de las que 2,3 millones son personas en riesgo de pobreza y 1,8 millones están en paro.

Millán constató que “vamos hacia una generación en la que hay unas bolsas de desempleo que afectan a mayores de 45 años” y una “bolsa enorme de pobreza laboral” que también perjudica mayoritariamente a los jóvenes.

En este sentido se expresó también el doctor en Psicología José Luis Sancho, quien consideró que “lo que nos está pasando como sociedad es que no les estamos ofertando” a los jóvenes la posibilidad de demostrar su riqueza, cuando tienen una “potencialidad descomunal”.

Además, “apoyamos muy mal a los padres”, señaló Sancho, para precisar que “hay una realidad que no solo está afectando a España, sino a todos los países del mundo”, y es que “para poder mantener una familia no vale con un solo sueldo” y “se roba” tiempo a los hijos.

Millán también consideró que se deben tomar medidas para apoyar a las familias, “de manera que se puedan ganar la vida con un empleo, y no malvivir para tener un empleo”.

No obstante, los expertos quisieron lanzar un mensaje positivo indicando que los jóvenes van a encontrar salidas, ya que la digitalización va a ser su baza.

El encuentro finalizó con la experiencia de cuatro jóvenes que han participado en el proyecto 'Gira Jóvenes' y que destacaron la aportación personal que ha supuesto para ellos y gracias al cual han "luchado" por sus sueños.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso