LA CNMV ADVIERTE DE UN ‘CHIRINGUITO FINANCIERO’ EN IRLANDA

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hizo pública este miércoles una advertencia recibida a través del supervisor The Central Bank of Ireland sobre un ‘chiringuito financiero’.

En concreto, el supervisor irlandés alertó sobre la entidad GVQ Investment Funds. En un comunicado, la CNMV explicó que se trata de una entidad clon, es decir, que no tiene nada que ver con otra del mismo nombre que cuenta con permiso para operar.

