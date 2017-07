LOS CLIENTES DE BBVA PUEDEN PAGAR YA A TRAVÉS DE ‘ANDROID PAY’

Los clientes de BBVA podrán utilizar desde este miércoles sus tarjetas de crédito, débito y prepago de Visa y MasterCard para hacer pagos con el móvil con la aplicación ‘Android Pay’ gracias al acuerdo de la entidad con la compañía Google.

Esta aplicación, que llega hoy a España de la mano de BBVA, funcionará en todos los comercios, tanto nacionales como del extranjero, que cuenten con tecnologías de pago sin contacto (‘contactless’), cuya cifra solo en España asciende a más de un millón de comercios.

El director de Estrategia y Transformación, Medios de Pago y Consumo de BBVA, Antonio Macías, indicó que en la entidad están “muy contentos e ilusionados, porque llevábamos tiempo trabajando en este acuerdo”.

Macías aseguró que la nueva aplicación facilitará el pago de sus clientes ya que, según aseguró, ‘Android Pay’ estará disponible en el 90% de los teléfonos que hay en España, por lo que “tendrá un gran impacto cuantitativo”.

En este sentido, recordó que en 2011 lanzaron ‘Contactless’, que en 2013 salió ‘BBVA Wallet’ y dos años más tarde el ‘Pago Móvil’. Ahora, este paso consiste en incorporar a su oferta de pago móvil el ‘Android Pay’.

Este lanzamiento está enmarcado dentro de un acuerdo global que tienen BBVA y Google para promover el mundo de los pagos digitales, tanto en pago físico, a través de TPVs sin contacto, como ‘online’,

¿CÓMO USAR ‘ANDROID PAY’?

El director de Estrategia y Transformación, Medios de Pago y Consumo de BBVA, explicó que el pago a través de la aplicación se realizará acercando el teléfono a la TPV ‘contactless’ de los comercios y se autorizarán a través de un PIN “al igual que hacemos con las tarjetas físicas” en compras superiores a 20 euros.

Además, apuntó que se podrá pagar en una web con ‘Android Pay’, “por lo que nos olvidamos de poner los 16 dígitos de tarjeta, la caducidad y todas estas cosas”. En este sentido, añadió que en aquellos comercios que acepten pago a través de Android, un titular “podrá pagar con un ‘click’, autorizando la transacción a través de una clave de un solo uso, con las necesarias medidas de seguridad”.

Macías agregó que lo único que necesita un cliente para comenzar a usar ‘Android Play’ desde su aparición en Google Play hoy mismo, es disponer de un terminal Android, ser cliente de BBVA, descargarse la aplicación, dar de alta su tarjeta en dicha aplicación y verificar la tarjeta para su correcto uso.

Entre los avances de ‘Android Pay’, está la geolocalización de las compras y una mayor información sobre los movimientos y pagos de la tarjeta, además de la posibilidad de apagar y encender la tarjeta en el caso de que se extravíe o la roben, la posibilidad de financiar las compras o consultar el PIN de la tarjeta.

Además, puntualizó que quieren ofrecer “a la gran mayoría” de sus clientes esta nueva experiencia de pago, donde “será el cliente el que decida cómo usar y dónde usar” la aplicación, ya que es “sencillísima y no hace falta explicarla ni a pequeños ni a mayores”.

Por otro lado, Macías destacó la “universalidad” de esta aplicación, ya que se puede usar en cualquier país del mundo, siempre que haya TPV ‘contactless’ que soporte la tecnología, “sin necesidad de wifi o datos”.

Preguntado sobre la exclusividad del contrato con Google, Macías indicó que “hemos sido el primer banco que hemos llegado, pero no sabemos el tiempo que va a tardar algún otro banco en seguir nuestros pasos”.

Respecto al lanzamiento en España, Macías destacó que Google “va abriendo a diferentes mercados conforme llega a acuerdos con bancos en otros países”. En este sentido, señaló que España es un “país atractivo”, porque se ha extendido el ‘contactless’ con “bastante rapidez”.

SIN COSTE PARA EL CLIENTE

Respecto a la posibilidad de usar ‘Samsung Pay’, que firmó un acuerdo el pasado jueves con El Corte Inglés, Macías valoró que ‘Android Pay’ “cubre todos los dispositivos”. A este respecto añadió que “queríamos dar a todos los clientes lo mismo, no solo lo de ‘Samsung Pay’, porque no tiene mucho sentido dar algo diferente a unos y otros”.

De este modo, “cubrimos prácticamente toda la casuística, ya que el camino era más directo, porque en España el 90% de los móviles llevan tecnología Android”, subrayó.

En cuanto a Apple, dijo que se han centrado en este proyecto, “pero en la estrategia del Banco valoramos todas las expectativas, por lo que no descartamos ampliarlo en el futuro a ‘Apple Pay’ para ofrecer mayor servicio a la mayoría de nuestros clientes, por lo que lo iremos viendo”, reseñó.

Ante los beneficios que pueden sacar tanto Google como BBVA, Macías destacó que lo importante es que esta aplicación “no le va a costar nada al cliente” y reconoció que Google “no ha sido particularmente exigente y nos hemos encontrado muy a gusto con ellos, porque nos ha dado muchas facilidades y ha hecho que la integración haya sido muy natural”.

