LA AEB PIDE A LOS CLIENTES QUE ESTUDIEN CAMBIAR SUS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DE TIPO VARIABLE A FIJO

Google Plus

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, recomendó hoy a los clientes hipotecarios que valoren la posibilidad de cambiar sus préstamos de tipo variable a tipo fijo.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Roldán explicó que España y Portugal son los países de la UE donde los préstamos hipotecarios a tipo variable tienen “mayor prevalencia”.

“Un paso a hipotecas a tipo fijo es algo que se debería considerar”, apuntó el presidente de la patronal bancaria, quien advirtió de que el coste de los préstamos hipotecarios dependerá de la evolución de los tipos de interés y de la competencia en el sector.

Preguntado sobre si la retirada de las cláusulas suelo encarecerá los préstamos que la banca concede para la adquisición de vivienda, Roldán insinuó que podrían encarecerse, si bien dependerá de otros factores del mercado.

Roldán dijo que “dudo mucho que ningún banco quiera” volver a aplicar estas cláusulas en España, si bien recordó que desde el año 1995 eran “perfectamente legales” y lo que falló fue, en todo caso, su comercialización.

El responsable de la patronal bancaria apuntó que el real decreto que aprobó este viernes el Consejo de Ministros es “muy exigente” con los bancos, si bien “no he escuchado ni un solo banco que no quiera resolver esta cuestión con sus clientes”.

“Es un decreto muy duro”, puntualizó Roldán, tras quejarse de que el texto no incluye a ningún representante de la banca en la Comisión de Seguimiento que se establecerá, “si bien hay tiempo” para rectificar este punto del acuerdo.

El presidente de la AEB señaló que la idea de la banca es “evitar la demonización de estas prácticas”, tras reconocer que “no estamos en nuestro mejor momento en términos de imagen”.

Preguntado sobre la cifra que tendrá que devolver la banca a los afectados, Roldán dijo que dependerá “mucho de cada entidad”, pero que las cifras tendrán que conocerse pronto porque el cierre de las cuentas de 2016 deberá ya recoger este impacto.

Según dijo Roldán, desde que se conoció la sentencia hace un mes, los bancos han perdido en capitalización entre 2.000 y 3.000 millones de euros.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso