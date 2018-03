CIUDADANOS REGISTRA EN EL CONGRESO SU MODELO DE AGENDA DIGITAL, ANTE LAS “PALABRAS HUECAS” DEL GOBIERNO

Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que presenta su modelo de ‘Agenda Digital para España’, con una batería de medidas que pretenden ser una alternativa a la Estrategia Digital que ha presentado el Gobierno a consulta pública, y que considera inconcreta, poco ambiciosa y plagada de “palabras huecas”.



La formación que lidera Albert Rivera considera que el documento que ha preparado el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital “dista mucho de contar con el rigor que se le exige a un asunto de tal importancia estratégica para el sector”.

“El análisis de la situación actual que se plantea es ingenuo, poco detallado e ignora aspectos muy importantes que nos permitan saber con más exactitud el punto de partida”, señala la proposición, a la que ha tenido acceso Servimedia. “Sin duda, lo más preocupante no es lo que dice la propuesta del Gobierno, que dice más bien poco o nada, con palabras huecas, faltas de significado y concreción, el problema es lo que no se dice o aborda con suficiente profundidad”, afirma.

Ciudadanos observa que en el redactado del Ejecutivo “no se habla de industria, no se habla de contenidos digitales, no se habla de ciencia y no se habla de igualdad en oportunidades y acceso a la tecnología”. Por ejemplo, se queja de que el concepto de ‘Industria 4.0’ (referido a la cuarta revolución industrial) solo se menciona en el análisis de estado actual, “pero no se plantea como un objetivo ni una línea de prioridad en el resto del documento”.

El partido naranja cree que hay que “eliminar definitivamente la brecha digital en España” y para ello propone la aprobación de “un plan nacional de cobertura wifi a dos años” y una mayor coordinación de la Administración central con los ayuntamientos para acceder a los fondos europeos destinados a ayudar a los municipios a ofrecer wifi gratis.

Ciudadanos pide también la extensión del abono social a desempleados de larga duración y parados de más de 45 años, planes de formación digital y que se complete la conexión a alta velocidad de los municipios que aún no pueden conseguirlo “y que afecta a más del 20% de los ciudadanos españoles”.

INCENTIVOS

La proposición no de ley también aboga por incentivos para recompensar el proceso de transferencia de tecnología entre organismos académicos e industria nacional, así como la atracción de financiación internacional y procedente de la colaboración con el ámbito privado, mediante “la creación de un fondo de prueba de concepto a nivel nacional para probar la viabilidad de mercado de tecnologías disruptivas”.

Otras medidas planteadas por Cs son la aprobación de “reformas legislativas que eliminen la burocracia y faciliten la permeabilidad de los investigadores entre el sector público y el privado”, y un plan para el desarrollo de redes 5G en España que incluya una mesa sectorial donde no solo estén las administraciones regionales y locales que ya están trabajando en tecnología, sino también representantes de centros de investigación que trabajen en cooperación.

La proposición también propone un “observatorio de la innovación y disrupción que permita a las diversas administraciones tener un instrumento eficaz de consulta para identificar y asumir nuevas actividades que impacten en sus competencias y en los mercados que regulen”. Sería un modelo similar, según Ciudadanos, al Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea o Nesta en Reino Unido, organismos de referencia a nivel europeo en la labor de prever cambios económicos e industriales.



