(VÍDEO) EL PRAT. CIUDADANOS CRITICA LA "INACCIÓN Y PEREZA" DEL MINISTRO PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS ANTES DE "ESTALLAR"

- Respalda que el Gobierno apruebe un laudo arbitral como "fórmula adecuada para desbloquear el conflicto". El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, criticó este miércoles la "inacción y cierta pereza" del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para atender "preventivamente" los conflictos que afectan a su departamento, ya que considera que tanto con el aeropuerto de El Prat como con los estibadores ha esperado a "apagar incendios a última hora".

En una entrevista a Servimedia, Villegas aseveró que las dos crisis que han salpicado a Fomento en los últimos meses tienen "algo en común, que es la inacción del Ministerio hasta que nos encontramos con el conflicto en una fase de explosión".

"No ha habido actuación preventiva, cuando eran temas que venían produciéndose e iban a estallar", dijo. "Lo que vemos en común en la acción del ministro es que tiene cierta pereza a actuar hasta que se ha encontrado con el conflicto en los medios de comunicación".

Villegas afirmó que ante este tipo de problemas, que afectan a servicios básicos dependientes del Estado, "sería necesario que se actuara preventivamente y no sólamente yendo a apagar incendios a última hora, que normalmente se hace mal y sales algo chamuscado".

APOYO AL LAUDO ARBITRAL

El secretario general de Ciudadanos respaldó, en cambio, la decisión del Gobierno de aprobar un laudo arbitral para resolver el conflicto laboral de El Prat, entre la empresa Eulen y sus trabajadores responsables de la seguridad en los accesos a la terminal del aeropuerto.

Villegas manifestó que el laudo "es una fórmula adecuada para desbloquear el conflicto" y "no es novedoso" para casos que se encuentran "enquistados". Por ello, indicó que "sería bueno que se aceptara por las partes", dado que el comité de huelga ha rechazado esta vía desde que el ministro De la Serna la anunció la primera vez.

A su juicio, con las soluciones que ha adoptado el Gobierno se protege al mismo tiempo el derecho de los trabajadores a la huelga y el derecho de los viajeros a utilizar una infraestructura tan importante como es un aeropuerto.

Villegas respaldó el incremento del dispositivo de la Guardia Civil en El Prat para reducir las colas de espera, ya que estima que esa decisión "viene a cumplir ese equilibrio entre el derecho a la huelga y no dejar desamparados a cientos de miles de ciudadanos que quieren irse de vacaciones".

