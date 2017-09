EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS CONSIDERA QUE ESPAÑA NO PUEDE BASAR SU COMPETITIVIDAD EN SALARIOS BAJOS

Google Plus

El Círculo de Empresarios considera que España “no debe ni puede generar una estrategia competitiva a base de salarios bajos”, ya que sería “injusto y una tontería, porque otros países van a tenerlos más bajos aún”.

Así lo afirmó el presidente del Círculo, Javier Vega, durante la presentación de unos documentos elaborados por la asociación empresarial para celebrar su 40 aniversario y proponer ideas para elaborar un proyecto de futuro para España.

Vega señaló que “necesitamos desarrollar una economía que no se base en salarios bajos, sino en dar salarios y servicios de más valor, a través de la creatividad y la innovación”.

“Tenemos que cambiar nuestro modelo productivo y eso se deriva fundamentalmente de la educación”, con el objetivo de tener personas más preparadas que generen servicios de mayor valor.

Sobre la subida de salarios, Vega recomendó que se suban “allá donde se pueda, como en las empresas más grandes”, pero agregó que no sería recomendable hacerlo de manera indiscriminada porque las empresas pequeñas no podrían competir.

En esta línea, recalcó que hay que “fomentar el crecimiento de las empresas, ya que las empresas más grandes son mas competitivas y pueden pagar salarios más altos”.

