CEPYME, AMETIC Y BSA SE UNEN CONTRA LA PIRATERÍA DE SOFTWARE

La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), la patronal tecnológica Ametic y la entidad BSA|The Software Alliance han firmado un acuerdo de colaboración para promover el uso legal de 'software' en las empresas españolas.



Esta iniciativa también busca sensibilizar a profesionales, empresarios y directivos sobre el valor del software, respetando la propiedad intelectual y asegurando su correcta gestión en el entorno empresarial.

El acuerdo ha sido firmado por Pedro Mier, presidente de Ametic; Emilio Iturmendi, presidente del comité español de BSA, y Antonio Garamendi, presidente de Cepyme.

Esta colaboración se integra en la campaña 'Software Legal, Valor Seguro', impulsada por Ametic y BSA, con el apoyo de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que se puso en marcha en 2016 con el objetivo de concienciar a compañías y empresarios sobre la conveniencia del uso de software legal y su gestión eficiente y segura.

Para Pedro Mier, presidente de Ametic, “es imprescindible que las organizaciones tomen conciencia de la importancia de contar con desarrollos de 'software' legales en los equipos y dispositivos. La piratería no sólo afecta a la economía y al empleo de un país, también a la propia ciberseguridad de los sistemas tecnológicos y a sus archivos y datos, esenciales para asegurar el futuro de las empresas. Sin duda, este acuerdo con BSA y Cepyme refleja nuestro compromiso por el 'software' legal y por impulsar una industria sin riesgos, desde el punto de vista tanto operativo como legal”.

Según Emilio Iturmendi, presidente del comité español de BSA, “son aún muchas las compañías españolas que no se están aprovechando de los grandes beneficios que conlleva una gestión óptima de sus activos de 'software', al mismo tiempo que desconocen los posibles problemas legales y operativos a los que se exponen por no tener un control de sus programas. El 'software' juega un papel cada vez más determinante en cualquier actividad, y es la base de muchísimas innovaciones tecnológicas y de gestión. Esperamos que con iniciativas tan importantes como la que acabamos de suscribir, más empresas y empresarios descubran el verdadero valor del 'software'”.

Para Antonio Garamendi, presidente de Cepyme, “la utilización de 'software' ilegal es, además de un fraude, un perjuicio para la competitividad de las empresas y la creación de empleo. Por ello, desde Cepyme expresamos a través de este acuerdo nuestro compromiso con el 'software' legal y nuestra voluntad de contribuir a su difusión y concienciación de las pequeñas y medianas empresas sobre la necesidad de contar con programas legales, que garanticen la seguridad de los procesos y los datos y permitan el progreso tecnológico de las empresas y del conjunto de la sociedad”.



