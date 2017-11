NADAL SEÑALA QUE EL ANUNCIO DE CERRAR LAS CENTRALES DE CARBÓN POR PARTE DE IBERDROLA “NO ES COMPATIBLE” CON LA POLÍTICA ENERGÉTICA

Google Plus

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, señaló este lunes que el anuncio de Iberdrola de cerrar sus centrales de carbón en España es una “decisión empresarial que no es compatible con la política energética”.

La compañía explicó el pasado viernes, en un comunicado, que ha solicitado la autorización de cierre de las centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, plantas que suman una potencia de 874 MW.

Nadal indicó hoy a los medios de comunicación, tras inaugurar la XLIV Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), que el Gobierno cree que “debemos mantener el carbón dentro de nuestro mix energético”,

Por lo tanto, añadió, “Iberdrola ha hecho una decisión empresarial” y recalcó que “nosotros siempre decimos que las decisiones empresariales siempre tienen que ser compatibles con la política energética”.

En este sentido, Nadal comentó que la política energética es la que define el mix, por lo cual anunció que están tratando con las diferentes formaciones políticas “medios normativos que permitan que siempre sea en última instancia la decisión de política energética la que decida el mix de nuestro país”.

Iberdrola anunció el pasado viernes que ha decidido completar el proceso de cierre de todas sus centrales de carbón en el mundo, fuente de energía que, recordó, representa en la actualidad sólo el 1,8% de la capacidad total del grupo, que asciende a 48.062 megavatios (MW), y el 1,5% de la producción eléctrica en los nueve primeros meses del año en curso (1.596 sobre 102.494 gigavatios).

La eléctrica señaló que se trata de una “decisión mediante la que ratifica su compromiso de reducción de la intensidad de emisiones de CO2 en un 50% en el año 2030 respecto a los niveles de 2007 y de ser neutra en carbono en 2050”.

En contraste, subrayó, y como “reflejo de su apuesta por las energías limpias y la sostenibilidad energética”, Iberdrola ya cuenta con 28.778 MW de capacidad operativa a través de fuentes renovables de producción de energía, fundamentalmente eólica, tanto terrestre como marina (15.902 MW), e hidroeléctrica (12.756 MW).

Tras el cierre de las últimas plantas de carbón operativas de Iberdrola, que "no incidirá en la seguridad del suministro eléctrico", el porcentaje de la capacidad de producción de electricidad libre de emisiones del grupo quedará en el 68%, elevándose en España hasta el 76%.

En el caso concreto de las centrales de Lada y Velilla, Iberdrola señaló que su cierre no afectará al compromiso de la compañía con el empleo, ya que recolocará al 100% de la plantilla (90 empleados en Lada y 80 en Velilla) tanto en las labores de desmantelamiento de ambas plantas como en otras instalaciones de la empresa. Las zonas ocupadas por Lada y Velilla serán objeto de una restauración paisajística.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso