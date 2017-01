LA OMT CELEBRA EL RECONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO POR PARTE DE LA ONU

Google Plus

El consejero delegado de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, celebró este lunes en el Fórum Europa el reconocimiento de la importancia del turismo por parte de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) al proclamar el 2017 como el ‘Año internacional del Turismo Sostenible’.

Así lo indicó Rifai en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde añadió que es importante que “nos unamos alrededor de las Naciones Unidas” y añadió que “cuando nos enfrentamos a un programa global hay que responder de manera global”.

El responsable de la OMT indicó que “si renunciamos a la ONU, renunciamos a nuestro futuro”. Por ello, se mostró optimista con la elección de António Guterres como secretario general de la ONU, el cual afirmó “no puede haber desarrollo y progreso si no hay paz”. En este sentido, apuntó Rifai que está seguro de que con su mandato, “seguro que se resolverán conflictos crónicos”.

Por otro lado, recalcó que “si queremos luchar contra el desconocimiento, tenemos que viajar y continuar promoviendo el sector del turismo y los viajes, porque viajar te hace mejor persona”.

Sobre el ‘Año Internacional del Turismo Sostenible’, Rifai señaló que están trabajando en la campaña ‘Viaja, disfruta y respeta’, que se presentará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid entre el 17 y el 18 de enero.

El secretario general de la OIT reseñó que los retos para su organización durante los próximos cinco años serán la seguridad, promoviendo viajes seguros y transparentes; el conocimiento, con empresas adaptadas a los avances, y la sostenibilidad.

Por último, señaló que “no puede haber hoteles que paguen impuestos y otros establecimientos que no paguen nada”. Además, “debe exigirse algún tipo de registro que ayude a garantizar un alto nivel de higiene y de seguridad en todos los alojamientos”.

En este sentido, aseguró que la economía colaborativa debe ser aceptada, pero no podemos permitir que surjan sin supervisión”. “Tiene que haber algún tipo de control para evitar que surjan como setas”, concluyó.

