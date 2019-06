Sordo (CCOO) afirma que sería "más que deseable" un acuerdo de Gobierno "sólido" entre PSOE y Unidas Podemos

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, cree que sería "más que deseable" un acuerdo de Gobierno "sólido" entre el PSOE y Unidas Podemos.

Así lo ha señalado durante su intervención en Santander en el seminario 'Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía' organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), y patrocinado por el BBVA.

Preguntado sobre si han instado a los sindicatos a mediar para que estas dos formaciones conformen un equipo de gobierno, Sordo ha asegurado que "ni es la función de los sindicatos ni nadie se lo ha solicitado", aunque "eso no quiere decir que no hablen con todas las partes".

Bajo su punto de vista, esta unión sería deseable con un programa de Gobierno que esté sustentado en una mayoría parlamentaria. "En España ya no hacen falta rescates de última hora desde el 'corner', sino que hace falta una cierta perspectiva desde el 'centro del campo' a largo plazo", ha apostillado.

Sordo ha hecho hincapié en la necesidad de una política de estrategia, de legislatura, con perspectiva de más de una legislatura, porque España lleva tres años con una parálisis regulatoria muy importante.

En concreto, sobre la posibilidad de que haya un Gobierno de coalición o no, Sordo ha señalado que "no se puede demonizar un Ejecutivo de izquierdas en coalición" y ha asegurado que España necesita una cultura más arraigada en el diálogo político".

"Si hay acuerdo de Gobierno no pasa nada y si no lo hay tampoco pasa nada", ha añadido, tras afirmar que "no se deben demonizar los gobiernos de coalición de izquierdas en España".